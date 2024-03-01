О партнерской программе

Партнерская программа Royal Partners открылась в 2017 году и стала продвигать свой собственный бренд под названием Rox Casino. Партнерка активно улучшается все эти годы и на данный момент представляет в интернете одну из самых широких линеек, продвигаемых онлайн казино.

На момент написания данного материала общее количество продвигаемых клубов с азартными развлечениями достигло девяти: Rox Casino, Fresh Casino, Sol Casino, Jet Casino, Legzo Casino, Izzi Casino, Volna Casino, Starda Casino, Drip Casino (подробные обзоры этих казино можно посмотреть на нашем форуме).

Начнем наш обзор Рояль Партнерс с тех ГЕО откуда тут принимают трафик.

Доступные ГЕО в Royal Partners

Вообще в игровых клубах от Royal разнообразные ГЕО, они отличаются для каждого из онлайн казино этой линейки. Мы выделим все ГЕО откуда можно привлекать трафик в эту партнерскую программу.

Откуда принимают игроков :

EU – Европа,

– Европа, CA – Канада,

– Канада, Latam – Латинская Америка,

– Латинская Америка, CIS - страны СНГ,

- страны СНГ, India – Индия,

– Индия, Japan – Япония.

Как было сказано выше у каждого казино разные ГЕО. К примеру Fresh Casino – единственное, где принимают игроков со всех перечисленных стран и регионов, а вот, например казино Drip доступно только для игроков из СНГ. Так что если начнете сотрудничество, то обращайте на это внимание.

Запрещенный трафик

Royal Partners имеет довольно существенные ограничения по принимаемому трафику с которым мы и рекомендуем ознакомиться, дабы в последующем не возникало никакого взаимонепонимания.

Запрещено использовать для привлечения игроков :

Брендовый трафик. Абсолютно любой брендовый трафик – запрещен. Например: контекстная реклама от лица казино, подделка официального сайта. Ложная информация. Некоторые вебмастера не чистые на руку для привлечения игроков используют заведомо ложную информацию о казино. Например: бонусы за регистрацию не соответствующие действительности (получи бесплатно 500FS за регистрацию, получи 1000% на первые пополнения). Мотивационный трафик. Запрещено привлекать игроков через различные схемы и стратегии, обещающие человеку обыграть автомат или обмануть казино. Например: размещение статьи, как легко обыграть автомат Crazy Monkey; как обмануть казино обыгрывая в рулетку. Поддельные аккаунты в соцсетях. Запрещено привлечение игроков с поддельных аккаунтов – выдающих себя за официальные. Например: фейковый аккаунт казино, или поддельный аккаунт стримера. Личные аккаунты. Запрещено для продвижения казино использовать личные аккаунты в Телеграмм, Инстаграмм, ТикТок.

Далее рассмотрим виды заработка в партнерской программе Royal Partners.

Модели оплаты в партнерке

Выделим основные модели заработка в партнерке от Royal :

Revshare. Пожизненная оплата процентов с чистого дохода, который получает онлайн казино от приведенных в него игроков. Размер процентов ревшары от 20% до 50%, какой размер процентов Вы получите зависит от FD (количества игроков с первыми депозитами). Для букмекерских контор, которые есть во всех казино от Royal Partners размер ревшары фиксированный – 35%. CPA. Крупная оплата за игрока, сделавшего первый депозит. Размер такой оплаты обговаривается с партнеркой индивидуально. Это может быть как 100$, так и, к примеру 500$ все зависит от трафика партнера и ГЕО. Hybrid. Гибридная партнерская программа, которая объединяет в себе CPA+Revshare. Тут все индивидуально с каждым партнером, так что консультируйтесь с менеджером ПП. Фиксированные оплаты. Если Вы стример и у Вас есть игровая аудитория, то возможна фиксированная оплата за стрим. Также такая оплата может быть в комбинации фикса+ревшара.

Выплата денег в Royal Partners

Отчетный период в партнерской программе Royal Partners – 1 календарный месяц (с 1 числа до окончания месяца). По итогам месяца партнеру будет начислено денежное вознаграждение за проделанную работу.

Если у Вас по итогам месяца партнерка ушла в минус (игроки больше выиграли чем проиграли), то с первого числа она обнулится, так как переноса отрицательного баланса в Роялях нет, что несомненно хорошо.

Минимальная сумма вывода денег в этой ПП – 20$. Вывести заработанные деньги можно на следующие кошельки:

Piastrix.

Webmoney.

Capitalist.

Крипто-кошельки.

Выплаты происходят автоматически до 10 числа каждого месяца. Для вывода средств потребуется привязать в аккаунте партнерской программы необходимую платежную систему, после чего написать Вашему аффилейт менеджеру и подтвердить ее.