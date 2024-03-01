О провайдере Rogue

Студия Rogue основана в 2020 году, а ее штаб-квартира находится в регионе Колчестер, что в Великобритании. Это относительно молодой, но очень перспективный бренд, который специализируется на выпуске классических и нестандартных игровых автоматов. В продуктах разработчика есть инновационные опции и детально проработанные механики, делающие их привлекательными для казино и азартных игроков.

В 2022 году компания принимала участие в важном для гемблинг-мира событии EGR Global B2B Awards, где смогла рассказать о себе, своих проектах. В штате студии работают опытные специалисты, которые, основываясь на своем опыте, стремятся предложить потенциальным игрокам не скучные игровые автоматы, а динамичные проекты с новыми функциями. Разработчик создал механики: Wildfire Reels, Raze Reels, Turbo Reels и многие другие. Практически во всех релизах представлены данные наработки.

Бренд Rogue также смог наладить деловые отношения с другими игровыми студиями, выпускающими программное обеспечение для онлайн-казино. В 2023 году были заключены контракты с Relax Gaming, RAW Arena и 1X2 Network. В будущем такое партнерство будет способствовать улучшению качества проектов.

Лицензирование

Как и другие разработчик ПО для казино, компания Rogue нацелилась занять лидирующие позиции в индустрии. Для этого была получена лицензия от регулятора Великобритании. Также разработчик планирует получить разрешения от таких юрисдикций, как Мальта и Кюрасао. Это позволит расширить рынок и уверенно выйти на международную аренду. Также релизы провайдеры проходят проверку в специальных лабораториях, где тестирует на предмет соответствия ГСЧ.

Программное обеспечение

На сегодняшний день в портфолио провайдера доступно около 20 продуктов. Сюда входят современные развлечения с большим количеством выгодным для игрока бонусов, с трехмерной графикой и красивым звуковым сопровождением. В процессе геймплея игрок столкнется с оригинальными спецэффектами, которые в сочетании с музыкой позволят с головой погрузиться в атмосферный гемблинг-процесс.

Все слоты наделены широким перечнем бонусных опций. Это и каскадные выигрыши, мультипликаторы, и стекированные символы, фриспины. Также в играх реализованы респины, расширяющие символы. Ввиду обилия бонусных опций геймплей выглядит и ощущается насыщенным, не дает заскучать – оптимальный вариант для игроков, которые желают получить от азартных развлечений больше, чем банальное вращение барабанов.

Львиная доля позиций обладает высокой волатильностью – слоты выдают крупные выигрыши, но с большим временным промежутком. В таких слотах сложно определить оптимальный размер ставок. Средний показатель возврата составляет 96%.

Интересные слоты

Fate of the Gods (RTP – 95.56%)

Слот посвящен поклонникам Древней Греции. После запуска игра отправляет игрока в путешествие по старинным местам, где можно найти несметные сокровища. Действо происходит на пяти барабанах и 9 призовых линиях. Слот периодически активирует фриспины, подключает множители. Также игрок может приобрести опцию бесплатных вращений.

Neon Wildfire (RTP – 96%)

Необычный игровой автомат в ярком неоновом дизайне. Здесь есть джокер, бесплатные вращения, функция коррекции рилсета, мультипликатор, расширяющиеся специальные символы и ряд других полезных для игрока опций.

Avalanche Rainblox (RTP – 95.5%)

Игровой автомат дает возможность отстраниться от монотонного процесса вращения барабанов и ощутить праздничную атмосферу. Символы представлены цветными блоками, которые будут выстраиваться в разные комбинации и выдавать выплаты по кластерному типу. Когда удача улыбается игроку, блоки взрываются и начинают падать. Игрок может использовать встроенные бонусы, включая фриспины, множители и многое другое.