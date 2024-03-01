Сюжет 1.21 Gigawatts

Доктор Эммет Браун много лет работал в Национальном институте квантовой физики. Он мог бы просидеть там до самой пенсии, если бы однажды черт не дернул его послать на три буквы руководителя научной группы, который имел глупость посмеяться над его проектом! Док мечтал путешествовать во времени и работал над созданием машины, способной перенести человека в древний Египет, средневековую Францию и в далекое будущее. Правда, ему так и не удалось добиться ощутимых результатов...

Док благополучно вылетел из института – непризнанного гения отправили на пенсию, запретив приближаться к миру науки на расстояние пушечного выстрела. Впрочем, последнюю рекомендацию он проигнорировал, поскольку больше не являлся подчиненным этих бездарей, и теперь мог полностью отдаться делу всей своей жизни.

Конечно, материалов в распоряжении дока было не так уж много, и сначала он работал над скейтом, позволяющим перемещаться сквозь квантовое пространство и время. Ученому, предпочитающему нестандартный подход во всем, показалось забавным улетать с рамки или с небольшого трамплина в другую эпоху! Это действительно выглядело бы очень эффектно, но, увы, скейт не работал. То есть, кататься на нем можно было столько, сколько душе угодно, но исключительно в нашем времени.

Эммет Браун использовал часы, нанокристаллические преобразователи и другие научные разработки, которые вынес из института в лучшие времена. И все равно его труды пропали даром! Честно говоря, док был в отчаянии, ломая голову над тем, чего не хватает для преодоления квантового барьера...

Он проводил над расчетами дни и ночи, но уравнение никак не сходилось. И вдруг до него дошло: процесс должен происходить быстрее, то есть, при запуске аппарата следует развивать большую скорость! Конечно, на скейте сильно разогнаться не получится, по-крайней мере, сразу. Нужно что-то более шустрое, например, автомобиль...

В гараже дока стоял DeLorean DMC-12. Машина повидала виды, однако все еще была в хорошем состоянии. Док переоборудовал ее и попытался провести эксперимент, да только ничего путного из этого не вышло – стальной конь не хотел заводиться, хоть ты тресни! Впрочем, доку следовало бы догадаться, что для запуска авто потребуется гораздо больше энергии, чем в случае со скейтом, когда всего-то и требовалось лишь активировать установленное устройство.

Обычного аккумулятора оказалось недостаточно, однако док не собирался сдаваться, не будь он Эмметом Брауном! Конечно, ему снова пришлось углубиться в расчеты, но разве это проблема для настоящего ученого, тем более, для непризнанного гения! Спустя неделю док получил просто фантастический результат – 1.21 Гигаватта мощности!

Разумеется, купить такой генератор в магазине просто невозможно. Подключать авто к электросети тоже бессмысленно... единственным разумным выходом казалось сделать сверхмощное оборудование самому. К тому же док успел прибрать из института много всякого научного хлама – что ж теперь самое время воспользоваться всеми этими устройствами!

Эммет Браун закончил работу спустя пару недель. Машина времени завелась, но док все же не рискнул ехать в другую эпоху без напарника. Может быть, вы согласитесь участвовать в эксперименте? Попробуйте, это будет очень интересно и увлекательно!