Сюжет Runaway Train

Грязный Гарри был известен на Диком Западе как один из самых отъявленных грабителей. Начав свою карьеру с дилижансов, он дошел до банков – в прошлый раз вместе с шайкой знакомых головорезов ему удалось вынести с десяток мешков, набитых золотыми слитками! Казалось, после такой добычи Гарри успокоится навсегда, уедет, куда подальше, может быть, даже в Европу... ага, дудки! Никуда он не собирался! Гарри продолжал грабить банки, хотя уже и был одним из самых богатых людей в Северной Америке.

В каждом городе висели афиши, на которых красовалась усатая физиономия в шляпе. Все шерифы мечтали засадить жирную морду за решетку, да только куда там – Грязный Гарри казался совершенно неуловимым!

Однажды грабитель узнал о поезде Первой золотодобывающей компании, который должен был отвезти переплавленные самородки в порт, откуда их планировали доставить на другой континент. Разумеется, он не мог упустить такой шанс. Тем не менее, Гарри прекрасно понимал, что в одиночку ему не справиться, поэтому взял в долю Пьющего Джона и Кривого Билла, который тоже приволок с собой парочку ребят.

Бандиты разработали дерзкий план, согласно которому поезд должен «сбежать» на запасную ветку железной дороги. Гарри знал, что рельсы закончатся и дальше неуправляемая машина понесется до Большого каньона. Там поезд обязательно врежется в скалу и про него можно будет забыть. А бандитам только и останется, что выгрузить золото, да увезти, куда подальше. Время будет предостаточно – пока поезда хватятся, потом его еще предстоит найти, короче говоря, план получился дерзким, но вполне работающим. А охрану можно будет перебить и потом, если кто останется в живых после столкновения в Большом каньоне! Главное, помочь поезду «сбежать» на запасную ветку...

Грязный Гарри разузнал дату и время, на которые запланирована перевозка золота. Вместе с напарниками он рассчитал, где и когда будет проезжать поезд. Кому-то нужно было прибыть к развилке железнодорожных путей и переключить стрелку, а дальше оставалось лишь проследовать за поездом. Грязный Гарри собирался сделать это сам – уж больно ему не хотелось доверять столь ответственную работенку другим! Конечно, напарники – ребята надежные, но кто знает, ведь и на старуху бывает проруха.

В назначенный день поезд выехал. Грязный Гарри и Кривой Билл приехали к стрелке заранее и перестреляли охрану без особого труда, благо за переключателем присматривали всего лишь двое пожилых обходчиков.

Казалось, ничего не предвещало беды. Только кто же знал, что ребята Кривого Билла, которых тот подписал на дело, оказались не совсем надежными людьми, точнее один из них – тот, который водил дружбу с шерифом Джонсоном. Хитрая «крыса» сдала своих с потрохами за звонкую монету...

Шериф Джонсон не собирался останавливать поезд. Честно говоря, он плевать хотел на золото и на бандитов, кроме Грязного Гарри – за него муниципалитет назначил просто сказочную награду! Шериф мечтал получить эти денежки. Говорят, мэр учредил награду из собственных средств, потому что кто-то из его родственников пострадал от рук Грязного Гарри.

Теперь шериф попытается догнать неуправляемый поезд, который хотят пустить под откос, а заодно и виновника доброй половины бед всех добропорядочных граждан – Грязный Гарри определенно заслужил пулю в лоб! Кстати, вы можете поехать вместе с ним. Шерифу Джонсону не помешает хороший напарник!