Overdrive with Turbo Reels
Видеообзор
DEMO

Обзор Overdrive with Turbo Reels

Количество линий
Количество линий: 7776
RTP
RTP: 95.97%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Overdrive with Turbo Reels

Наконец пришло время для одного из самых ожидаемых событий в мире нелегальных гонок! Ралли будет продолжаться 24 часа. В нем примут участие пятеро гонщиков, которые буквально срослись со своими авто, все они – водители от бога! Кстати, вы можете поставить на любого из них. Победитель будет только один, а остальным придется ехать домой с пустыми карманами. Конечно, это сурово, но жизнь вообще не сахар!

Первого претендента на победу зовут Джейк. Парень крупно задолжал якудзе, а денег у него, как вы понимаете, нет совсем! Теперь мафия грозится сделать из него роллы или суши, которые подадут любителям японской кухни под видом какой-нибудь «Филадельфии» или «яки-маки». Конечно, Джейку это совсем не нравится! Он поборется за главный приз и, если он окажется самым крутым гонщиком, то обязательно расплатится с кровожадными злодеями.

Второй участник – парень по имени Том, однажды решил пройти обследование в клинике, тем более, страховка позволяла ему сделать это бесплатно. Ну врачи и нашли у него рак, да еще и в такой стадии, что в пору только молиться. Хотя, конечно, есть один экспериментальный препарат, который очень хорош! Правда, стоит особое лекарство совершенно безумных денег. Возможно, Тому удастся их заработать – у него примерно один шанс из пяти.

В гонке участвуют не только мужчины! Среди претендентов на победу есть и дама по имени Синди. По сравнению с двумя другими участникам, с которыми мы познакомились ранее, у нее вообще нет никаких проблем, если не считать жизни в трущобах. Она пыталась сделать карьеру в «горячем кино», однако так ничего особенно и не добилась, кроме средненьких гонораров. Тем не менее, Синди все еще не оставляет попыток выбраться из трущоб. Возможно, ей удастся превратить мечту в реальность, конечно, если она финиширует первой.

Четвертого гонщика зовут Пол. Он мечтает о покупке острова, который хочет заселить папуасами и стать их королем. Ну, по-крайней мере, это с его слов. А уж сколько в них правды – возможно, еще меньше, чем в предвыборных обещаниях демократов, то есть, вообще нисколько! Впрочем, пусть это даже будет концентрированное вранье, нам-то какое дело? Победитель имеет право тратить свой приз на все, что только заблагорассудится!

Ну и последней – вон тот бородатый тип! Его зовут Джордж. Говорят, он когда-то занимался политикой, но конкретно облажался по всем направлениям. Странно, почему его никто и никогда не видел по телику? Возможно, не такая уж у него была и большая должность! Кстати, некоторые тут говорят, будто его борода фальшивая... впрочем, вряд ли она поможет ему получить преимущество над остальными гонщиками.

Победителя ожидает многомиллионный приз. Разумеется, речь о славных добрых долларах, не о мексиканских же песо! Когда победитель доедет до финиша, его встретят как полагается: откроют шампанское, поздравят, предложат сфотографироваться... а потом отдадут ключ от банковской ячейки. Вы же не думали, что ему передадут вознаграждение в сумке или переведут на счет, чтобы потом чиновники из налоговой сунули нос в деньги, которые их вообще не касаются?! Приз принадлежит только победителю и никому более! И да, не забудьте поставить на кого-нибудь из наших гонщиков. Кто знает, может, вам тоже повезет хорошо заработать...

Провайдер
Rogue
Rogue
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker