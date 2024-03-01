О провайдере GameArt

GameArt – популярный разработчик игровых автоматов для онлайн-казино, основанный на Мальте в 2013 году. Компания представлена опытной командой специалистов, благодаря усилиям которой провайдер стал популярным на мировом азартном рынке в течение двух лет. Уже в 2015 году программное обеспечение бренда было размещено в более чем 200 казино. На тот момент коллекция состояла из семи слотов, которые мгновенно завоевали внимание продвинутых игроков. Компания продолжает развиваться и регулярно выпускает новые слоты, адаптированные под браузерные и мобильные версии известных казино.

Все слоты имеют сертификаты, разработаны с учетом тенденций рынка. Автоматы могут быть кастомизированы по запросу клиента. В игровых автоматах бренда прослеживаются классические тематики, а также принципиально новые сюжеты, базирующиеся на инновационных технологиях.

Лицензирование

Игровые автоматы от GameArt – это безопасные, честные слоты, что подтверждается многочисленными лицензиями выданными ведущими комиссиями по азартным играм. Деятельность бренда полностью легальна и в полной мере соответствует стандартам индустрии. На сегодняшний день бренд располагает разрешительными документами от регуляторов Мальты, Кюрасао, а программное обеспечение сертифицировано ведущей независимой лабораторией Gaming Laboratories International. Чтобы выйти на рынок Великобритании компания получила лицензию у местного регулятора.

Благодаря наличию лицензий, игроки могут быть уверены, что делают ставки на честных, надежных и полностью безопасных слотах.

Программное обеспечение

Игры провайдера представлены передовыми концепциями, высококачественным визуалом и графикой. Любой из игровых автоматов выводит изображение в высоком разрешении, располагает солидным набором бонусных опций, имеет среднюю волатильность, и позволяет гемблерам получать от игрового процесса удовольствие и денежные вознаграждения.

Компания удерживает фокус на потребностях клиентов казино, и основная – адаптивность программного обеспечения к мобильным устройствами, сочетание с разными операционными системами и браузерами. Слоты проработаны до мельчайших деталей:

запускаются в браузерах известных разработчиков;

автоматически адаптируются к техническим характеристиками смартфонов и планшетов;

стабильно работают с компьютерного оборудования;

мобильные версии имеют те же функции, что и браузерные решения;

понятный интерфейс и простое управление;

дополнительные настройки для игр с компьютера и смартфона.

Слоты бренда динамичные, оснащены оригинальными механиками, безошибочной математической системой. В игровых автоматах есть множество бонусов, некоторые могут предложить прогрессивные джекпоты

Интересные слоты

DaVinci Codex (RTP – 95.02%)

Красивый игровой автомат на пять барабанов и сотню призовых линий отличается высокой волатильностью и уровнем отдачи. Сюжет познакомит гемблера с творчеством Леонардо да Винчи, а за любознательность игрок получит множество вознаграждений, в том числе сеты фриспинов, множители, и самое главное – сможет побороться за крупный джекпот.

Gold of Ra (RTP – 95.05%)

Популярный игровой автомат, выполненный в любимой многими гемблерами древнеегипетской тематике, где игроку предстоит познакомиться с Богом Ра. Божество одарит пользователя бесплатными вращениями, джекпотами и множителями.

Caligula (RTP – 95.01%)

Игра познакомит игрока с удивительной историей жизни императора Калигулы. Красивое оформление, тематическое звуковое сопровождение подарят массу положительных впечатлений от взаимодействия со слотом. Кроме этого, гемблер получит множители, фриспины, и сможет побороться за джекпот.