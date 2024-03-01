Сюжет 5 Lucky Sevens

В своей жизни Скотт больше всего любил три вещи: семью, фрукты и игру в карты. Последнее увлечение приносило ему максимум удовольствия и целое море денег. Счастливчик никогда и нигде не работал, потому что карты обеспечивали его полностью. Проклятье, да он даже смог заработать дочке на колледж, купить дом и умудрялся приносить в семью львиную долю денег!

Надо сказать, Скотт, его жена и дочь жили весьма неплохо, несмотря на странную профессию главы семьи. Ему постоянно везло в картах, неважно, что была за игра: блэк-джек, покер, какой-нибудь семикарточный стад или преферанс – это все не имело значения! Когда игра заканчивалась, и все выходили из-за стола, Скотт загребал фишки обеими руками и уходил домой с полными карманами.

Везучий картежник частенько захаживал в казино. Ну, сами понимаете, почти как на работу, правда, не каждый день, но пару раз в неделю он точно бывал в игорных домах. Как никак, Скотт был главой семьи и добытчиком материальных благ.

Но вот настали черные времена! Не подумайте, что Фортуна отвернулась от своего любимчика, ничего подобного! Просто Скотт слишком часто выигрывал и непозволительно много. Владельцы казино проклинали счастливчика за глаза, а потом и вовсе запретили охране пускать его на порог.

Впрочем, Скотт не унывал, надеясь вернуться в мир азартных игр с гордо поднятой головой. Вернее, хорошо замаскированной. Его-то голову в казино уж точно видеть не хотят, равно как и остальные части тела!

Целый вечер Скотт сидел в своей комнате, кушая любимые фрукты и мысленно создавая подходящие образы. Ближе к ночи он придумал целый «вагон» самых разных образов...

Первый раз картежник перевоплотился в ортодоксального еврея с длиннющими пейсами. Разумеется, никому не приходило в голову, что Скотт и этот господин – одно и то же лицо! Даже родная мама бы не узнала собственного сына.

Скотт без труда прошел фейс-контроль, правда, услышал за спиной шутки про шабат и мацу, однако его они нисколечко не задели. Он прошел в зал, сел за стол, сорвал банк, а затем покинул казино – все как в старые добрые времена!

Скотт не стал тянуть судьбу за бубенцы, потому что она – не кот и может царапнуть гораздо сильнее. Он всегда менял образы по кругу. Сегодня он раввин из синагоги, завтра – успешный банкир, послезавтра – обжора-клерк, которого в жизни интересуют только деньги и еда, и так далее, и тому подобное.

Долгое время Скотту удавалось сохранять инкогнито. Он перевоплощался, как настоящий актер, потому что знал – если его маленькое представление раскроется, то тогда ему сломают ноги. Ну или, в лучшем случае, набьют морду и отберут фишки, которые ему удалось выиграть самым честным образом.

В один прекрасный день Скотт узнал о грандиозном турнире в казино «Пять счастливых семерок». Победителей ожидали солидные призы – естественно, великий игрок не мог пропустить столь грандиозное событие!

Баловень Фортуны пришел в образе богатого джентльмена в стильном костюме от ведущих кутюрье. Разумеется, он загримировался как надо. Скотт сел играть и начал обходить соперников одного за другим с первой партии.

В конце концов везунчик дошел до финала и что бы вы думали? Как обычно он сорвал банк! Скотт стал обладателем ста миллионов долларов, черт возьми! Перед тем как покинуть казино «Пять счастливых семерок», победитель попросил официантов угостить всех собравшихся фруктами за его счет.