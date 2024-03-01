Сюжет Greek Pantheon Megaways

Титаны много лет правили миром. Зевс и другие боги положили конец их господству. Огромных душегубцев скинули в Тартар и оставили гнить до скончания времен, а победители заняли Олимп – эта гора стала обителью новых властелинов старого доброго мира.

Когда боги удобно расположились в своем новом доме, пришло время разделять и властвовать. Зевс занял место верховного повелителя, обязав всех остальных подчиняться только ему, а если кто-то не согласен – в Тартаре места хватит на всех!

Громовержец назначил Посейдона повелителем водной стихии. Царю морей, рек и океанов вручили трезубец и отправили на трон, созданный Зевсом с полуслова.

Аиду досталось место повелителя царства мертвых, в которое попадали души смертных. Деметра стала богиней плодородия. Гестия была назначена властительницей всего связанного с домашним уютом, а Гера – женой самого Зевса! Хоть супруга Громовержца официально и не имела права повелевать остальными братьями и сестрами, однако по факту она имела статус второго лица древнегреческого пантеона.

Позже появились и другие боги, приходившиеся верховным повелителям детьми. Афина стала покровительницей наук и военного дела. Некоторые считали, что у них с Аресом много общего, однако бога войны ничего особенно не интересовало, за исключением отъявленной резни. Кроме того, он был на редкость вероломным типом.

А вот у Афродиты – богини красоты и молодости, было очень много общего с Персефоной, которая повелевала весной. Артмемида любила охоту и помогала звероловам. Она часто ходила к Гефесту за новым оружием и стрелами – покровитель всех кузнецов и сам был искусным мастером, способным сделать поистине неповторимый лук или меч.

Гермес стал богом торговли, красноречия и обмана. Он покровительствовал торговцам и занимал должность посланника верховных олимпийцев. Специально для него Гефест сковал крылатые башмаки, благодаря которым Гермес мог преодолевать огромные расстояния за считанные мгновения.

Аполлон отлично разбирался в искусстве. Покровитель всего прекрасного, что есть на земле, играл на арфе, занимался живописью, ваял божественные скульптуры и вообще был зодчим на все руки. Разумеется, он хорошо разбирался в литературе, а от его стихов млели все дамы Олимпа.

Дионис обожал шумные вечеринки и разного рода праздники, на которых пили вино. А еще он покровительствовал виноделам, выращивающим виноград, и изготавливающим его любимый напиток. Рядом с Дионисом всегда ошивались сатиры, которые добавляли веселья в любой праздник.

Боги заняли Олимп и запретили смертным подниматься в их обитель. Не то что бы они не любили людей, просто Зевс решительно не хотел видеть в своем доме плакальщиков, просильщиков и прочих нытиков, которым постоянно что-то нужно от высшей силы. Впрочем, сам Громовержец частенько спускался с небес и навещал земных красавиц. Самую известную из его пассий звали Алкмена – мать Геркулеса, который стал полубогом. Сын Зевса и смертной женщины обладал недюжинной силой! Благодаря божественным способностям Геракл совершил множество подвигов, однако Зевс так и не пустил его на Олимп.

Говорят, что тот, кому удастся проникнуть на священную гору, сможет разбогатеть. Возможно, вы тоже хотите попытаться попасть в чертоги олимпийцев? Тогда вперед – познакомьтесь с древнегреческим пантеоном поближе!