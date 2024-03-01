Сюжет Surfin’ Joker Dice

Каждый год сюда приезжают тысячи людей, которые не мыслят свою жизнь без серфинга. На побережье частенько бывают большие волны, бросающие вызов профессионалам. Но это не значит, что начинающим тут нечего делать! Сюда приезжают и новички, которые чувствуют себя на волнах вполне комфортно.

На побережье можно арендовать доски для серфинга, хотя многие приезжают со своими. Цены вполне приемлемые. Ну и качество досок тоже отличное, так что, если у вас нет своей – можете просто взять в аренду любую понравившуюся!

Возможно, вы вообще никогда не занимались серфингом? Ничего страшного, все когда-то начинали с нуля – это касается и звезд, которым удалось завоевать множество престижных наград и прославить свое имя! Команда инструкторов с удовольствием поможет новичкам научиться уверенно стоять на доске.

Разумеется, на побережье есть бунгало, в которых можно заночевать, а любители повышенного комфорта могут остановиться в отеле – среди большого количества номеров также имеются люксовые комнаты. Выбирайте, где хотите пожить и заселяйтесь!

Среди серферов регулярно проводятся соревнования. Некоторые даже попадают в СМИ, по-крайней мере те, за победу в которых победителей ожидают солидные награды, например, чек на пару сотен тысяч долларов! К соревнованиям для любителей и новичков допускаются все желающие. Конечно, эти состязания выглядят не так зрелищно, как у профи, однако зрителям тоже есть, на что посмотреть.

Иногда конкурсы проводятся и на побережье. Например, в прошлом году выбирали самых красивых серферов, одетых в костюмы. Это был тот редкий случай, когда умение покорять волну не имело особо важного значения. Победителей выбирали на всеобщем голосовании. Главное было понравиться остальным!

Среди претендентов на победу присутствовали самые разные «персонажи»: Супермен и Чудо женщина, Фредди Крюгер и какая-то ведьма, герои кино и прочих продуктов медиаиндустрии. У жюри глаза разбегались в разные стороны – попробуй, выбери лучшего, когда все по-своему хороши!

Ближе к концу конкурса появился Шут и его дама. Они были одеты в особые наряды, включавшие в себя колпаки, по которым легко узнать людей, чьей профессией было развлекать короля всеми возможными способами. Парочка смотрелась просто великолепно! К тому же их хорошо знали среди серферов. Но вряд ли это сыграло ключевую роль в решении жюри, признавшего их победителями!

Парочке вручили чек на кругленькую сумму и наградные дипломы, в которых организаторы признавали их абсолютными победителями. Позже конкурс отметили в клубе, и, конечно, не обошлось без хорошей гулянки, благо под рукой имелся великолепный бар.

А на утро жизнь снова пошла своим чередом. У некоторых гуляк болела голова, но разве это повод для сожаления о вчерашнем веселье? Да ничего подобного! Это лишь малая плата за море положительных эмоций, драйва и позитива!

Кстати, вы тоже можете отдохнуть на побережье океана и оценить всю прелесть серфинга! Это отличная возможность наполнить свою жизнь незабываемыми впечатлениями. К тому же некоторым везет – может быть, вы тоже счастливчик, которому леди Удача подарит миллионы? Попробуйте, и пусть вам повезет!