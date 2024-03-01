African Sunset
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Обзор African Sunset

Количество линий
Количество линий: 15
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X1873
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет African Sunset

Как же красив закат в африканской саванне! Лев взошел на вершину холма, чтобы подумать о решении насущных вопросов и смотрел на солнце, опускающееся за горизонт. Царь зверей был сильно занят весь день: сначала львицы хотели играться, затем пришлось отгонять стаю гиен от детенышей и заниматься другими делами, поэтому на самый животрепещущий вопрос времени, увы, не осталось.

Лев смотрел на закат и раздумывал над тем, кого назначить едой. То есть, официально! Конечно, царь зверей вместе с приближенными имел право взять любого обитателя саванны за горло и приговорить к участи завтрака, но это все-таки похоже на беспредел. Лев искренне верил в то, что любая вменяемая власть должна видеть какие-то рамки дозволенного!

Перво-наперво царь зверей установил запрет на поедание себе подобных – он категорически порицал идеи каннибализма! Что касается охотников – тут он решил все оставить на усмотрение хищников. Конечно, людей сложно назвать самой приятной едой, однако желание сожрать того, кто пытается убить тебя ради мяса, шкуры и других запчастей, казалось льву вполне понятным и логичным.

Всякая мелочевка, вроде тушканчиков и птиц под запрет не попадала, но и в число рекомендованной пищи также не входила. Уж слишком много времени приходилось тратить на поимку мелюзги! А мяса с них – с гулькин клюв...

Носорога лев сразу исключил из списка рекомендуемых жертв из-за толстой шкуры и свирепого нрава. Это, пожалуй, был единственный обитатель саванны, который мог бы поспорить со львом за право обладать титулом царя зверей! К счастью для правителя всея саванны, носорог, будучи существом медлительным и ленивым, ни на что не претендовал. Правда, лишний раз задевать его все равно не стоило, потому как тот все равно свиреп и опасен.

Итак, размышляя о еде, лев дошел до жирафа! В принципе, он подходил по всем параметрам, однако из-за высоченного роста вцепиться ему в горло будет непросто. Кроме того, есть шанс получить копытом в лоб, как позавчера, когда одна из львиц хорошенько огребла по голове – теперь она, мягко говоря, недееспособна.

И вот, очередь дошла до зебры! Лев облизнулся, вспоминая, как вчера завалил полосатую лошадку и довольно ухмыльнулся. Во-первых, была просто отличная погоня – это же лучший способ размяться! Во-вторых, копыта зебры особой угрозы не представляют. В-третьих, у нее просто отличное мясо! Чего кстати нельзя сказать про жирафа: жесткое и жилистое тело «длинного», которое к тому же отвратительно на вкус, явно не стоит риска получить по голове и погрузиться в деменцию раньше срока...

В тот же вечер лев признал зебру едой номер один. Вероятно, сами лошадки будут недовольны новым указом, но тут уж ничего не поделать. А если кто хочет возразить – пожалуйста, обращайтесь к царю, подумал лев, обсудим, поедим, так сказать. Правда, желающих оспорить указ не нашлось, хотя зебры действительно были возмущены до глубины души!

Мир африканской саванны по-своему забавный и очень красивый. Погрузитесь в царство дикой природы, и пусть вам повезет сорвать банк, а не как зебре, которая официально является главной львиной едой!

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