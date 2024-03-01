О провайдере Habanero

Habanero Systems – провайдер, который был основан в 2012 году и ориентировался на азиатский рынок. Всего через шесть лет работы бренд оказался в ТОПе «элитных» разработчиков азартных развлечений, при этом бренд осваивал несколько ниш.

Сегодня Habanero – европейский провайдер, который регулярно расширяет границы детальности, получая лицензии разных стран и открывая офисы по всему миру. Так, официальные представительства компании есть в Украине, Болгарии, на Филиппинах и пр. Такой подход позволяет укреплять бизнес-позиции, предлагать казино расширенные услуги.

Habanero работает на более чем 20 регулируемых рынках, включая Мальту. Также провайдер старается принимать участие во всех значимых событиях с целью получить высокие награды. Стенды бренда присутствуют на таких мероприятиях, как: ICE Totally Gaming, EiG, iGB.

Лицензирование

Habanero – лидер по количеству лицензий, в том числе получил одобрение Комиссий по азартным играм Мальты, Кюрасао, Румынии, Соединенного Королевства. Также имеет сертификаты от 17 других юрисдикций.

Слоты, настольные игры, видеопокер, созданные разработчиком, тестируются на предмет честности ведущими лабораториями BMM Testlabs и iTechLabs – выданные сертификаты подтверждают безопасность, надежность игровой продукции компании.

Программное обеспечение

Компания считается одной из лучших в сфере азартной индустрии. В портфолио доступно более 157 игровых автоматов, оснащенных щедрыми бонусами, крупными джекпотами.

Для создания игровых продуктов компания используется HTML5 – технологию, за счет которой слоты стабильно работают на любых устройствах. Игры адаптированы к смартфонам и планшетам, с легкостью запускаются с гаджетов под управлением Android и iOS. Для вращения барабанов в демонстрационном или обычном режиме гемблеру не нужно скачивать дополнительное программное обеспечение – игры запускаются с любого мобильного браузера.

Среди особенностей игровых продуктов:

софт представлен в двух сотнях ведущих казино по всему миру;

100% игр поддерживают мобильную версию без загрузки стороннего ПО;

RTP на уровне 95-97.5%;

средняя волатильность;

проработанная графика, звуковое сопровождение;

множество бонусов для увеличения шансов на выигрыш.

Компания активно сотрудничает с другими ведущими разработчиками, используя фирменные и заимствуя технологии других брендов. Задача команды – создавать слоты высокого уровня, поддерживая репутацию, завоеванную со времен успеха на азиатском рынке.

Интересные слоты

Hot Hot Fruit (RTP – 96.74%)

Классический игровой автомат на фруктовую тематику. Яркий, веселый слот подарит не только удовольствие, но и денежные призовые. Успех игрока обеспечен большим количеством бонусов, включая бесплатные вращения, специальные символы, множители до x10 000.

Koi Gate (RTP – 96.7%)

Слот отправит гемблера в историю Древнего Китая. Здесь предстоит познакомиться с мифами страны, и взамен получить несметные сокровища. В слоте реализованы бесплатные вращения, символы разброса, джокер. Высокая отдача и средняя волатильность повышают шансы на получение выигрыша.

Lucky Dragon (RTP – 96.6%)

Разработка посвящена самому любимому китайцами празднику – Новому Году. Праздничная атмосфера наполнена яркими красками, огромным количеством бесплатный вращений и специальными символами. Также машина порадует множителем до x100 000.

Mystic Fortune Deluxe (RTP – 96.71%)

Мистический, атмосферный игровой автомат, который способен выдавать крупные множители, фриспины и джокеры. Специальные символы, высокая волатильность и теоретическая отдача повышают шансы снять крупный выигрыш.