Atomic Kittens
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Обзор Atomic Kittens

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 97.93%
Max Win
Max Win: X17040
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Atomic Kittens

Ура, Дэниелу исполнилось семь лет! В этот славный день ему подарили целую кучу подарков, которые были очень классными, но больше всех маленькому сорванцу понравились четыре белых котенка. Конечно, папа и мама удивились тетиному сюрпризу, однако, что же поделаешь – не выбрасывать же малышей на улицу… вот так в их доме появилось четыре домашних любимца.

Однажды Дэниел пришел из школы раньше обычного. Мама еще не вернулась с работы, а у папы как раз сегодня была смена – он работал на заводе по переработке обогащенного урана и, разумеется, глава семейства приворовывал. Впрочем, не нам его судить, если мы не святые, а это с большой вероятностью именно так!

Дэниел поиграл с котятами и потом решил заглянуть в подвал – ему давно хотелось узнать, что такое там прячут взрослые! Родители строго-настрого запрещали малышу совать нос за большую дверь, находившуюся внизу под лестницей, но, раз обоих нет дома, наказом можно пренебречь…

Дэниел взял коробку с котятами и спустился в подвал. Ох, сколько мальчик нашел интересного на полках! Тут стояли целые ряды пробирок и контейнеров, которые ярко светились в темноте – можно было даже свет не включать!

В дальнем углу исследователь подвала отыскал связку динамита – по всей вероятности, это была папина взрывчатка, которую тот брал на рыбалку. Мальчик поставил коробку с котятами и начал разглядывать пробирки, удивляясь тому, как красиво они светятся в темноте. Он взял одну, другую, третью, четвертую, пятую и повертел в руках.

Дэниелу показалось, что наверху раздался скрип входной двери, в котором отчетливо послышался звук ремня, полагавшегося ребенку за непослушание. Он рванул было к лестнице и зацепил ногой коробку – мальчик пошатнулся и едва не упал…

Дэниел устоял, но уронил пробирки на пол. Стекло разлетелось вдребезги, а светящаяся жидкость растеклась и в нее тут же вляпались котята, вылезшие из коробки! Тут растекающаяся лужица «добралась» до связки динамита и произошел взрыв!

К счастью, маленький озорник успел выбежать из подвала. За дверью долгое время раздавалось шипение и крики мяукающих котят, оставшихся внутри. Когда все стихло, Дэниел вернулся в подвал и увидел там своих любимцев живыми и невредимым, правда, с ними произошло что-то странное…

Во-первых, котята как-то подросли, их глаза стали огромными, как блюдца, и маленькие зубки теперь напоминали иголки. Во-вторых, их шерсть поменяла цвет! Теперь у Дэниела был голубой, зеленый, оранжевый и фиолетовый котенок. Лапы пушистиков оставляли следы того же цвета, что и шерсть… кажется, они превратились в мутантов!

Когда мама вернулась с работы, непослушному ребенку знатно влетело! Он три дня не мог сидеть на том месте, которое отлично подходит для ремня. Собственно, это все из-за папы – тот очень расстроился, когда узнал, что все пробирки разнесло к чертовой бабушке…

А котятам родители обустроили уютный уголок в подвале. Они хоть и выглядели немного странными, но оказались совершенно безобидными. Каждый раз, когда Дэниел спускался в подвал вместе с родителями, вся семья глядела на четыре светящиеся мордочки и умилялась атомным котятам. Кстати, вы тоже можете с ними познакомиться прямо сейчас – они очень забавные и совсем не кусаются!

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