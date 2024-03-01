Сюжет Naughty Wukong

Вуконг правил обезьянами много лет. Гордый король был сильной и независимой личностью, у которой на все есть свое мнение. Он плевать хотел на волю богов, обращавшихся к нему с просьбой сделать то одно, то другое. Вуконг просто игнорировал высшие силы, считая, что все происходящее в этом мире – вообще не их астральное дело!

Разумеется, духам не очень нравилось такое отношение. Со временем они оставили Вуконга в покое, однако это вовсе не значило, что ему сойдет с рук столь пренебрежительное отношение...

Настал тот день, когда король обезьян отправился к предкам. Его путь на том свете начался в глухих джунглях... впрочем он знал – сейчас главное добраться в долину Цинь и можно будет наслаждаться вечной жизнью до скончания времен!

Довольный Вуконг энергично шагал к светлому будущему. Завидев водопады у входа в долину Цинь, он прибавил ходу, понимая, что почти достиг финальной точки загробного путешествия. Каково же было удивление, когда реальность начала расходиться с общеизвестным пророчеством...

Почивший король обезьян не смог попасть в долину Цинь из-за огромной пропасти, казавшейся бездонной. Казалось, всего-то рукой подать, и вот она – желанная долина Цинь! Но, увы для Вуконг, перейти на ту сторону не представлялось возможным. Он впервые в жизни обратился к духам с просьбой о помощи...

И тут те самые боги, на которых Вуконг всю жизнь откровенно плевал, посмеялись от души! Позади несчастного выросли странные цветы, которые очень напоминали то самое место, куда гордый король обезьян слал высших покровителей. Духи согласились помочь, когда бутоны распустятся. Громко рассмеявшись, они исчезли, оставив Вуконга наедине с необычными цветами.

Король обезьян отыскал родник, до которого приходилось идти никак не менее получаса. Рядом кто-то, будто бы специально, оставил каменное ведерко, казавшееся неподъемным. Вуконг обливался потом, когда тащил воду, без которой цветы вообще могли погибнуть, и тогда о пути в долину Цинь можно будет забыть...

Прошли десятилетия, а «садовник» продолжал трудиться в поте лица, ожидая, когда бутоны распустятся. Увы, этого до сих пор не произошло. Иногда Вуконг отдыхал и гулял по окрестностям, рассчитывая обнаружить что-нибудь полезное. Однажды он наткнулся на храм, в котором нашел странный символ – между двумя огромными светильниками, стоявшими на полу, была нарисована рука, «смотревшая» на мир живым глазом.

Вуконг тихонько постучал по нему и спросил, кто это, собственно, есть. «Око мудрости» представилось и попросило больше так не делать. Король обезьян спросил, мол, раз ты такое умное, расскажи, как ухаживать за тем проклятым цветами? Вуконг давно уже раскаялся в легкомысленном отношении к богам, которых следовало слушать и исполнять их волю, однако те словно навсегда исчезли.

Око мудрости предложило королю обезьян попросить прощения без лишних слов. Громко, четко, убедительно, чтобы все слышали и поверили в его искренность! А еще для больше убедительности можно встать на колени и пустить скупую мужскую слезу... ну, если обычная просьба не поможет.

Вуконг орал до хрипоты, выпрашивая прощение всеми известными ему словами. Наконец духи сжалились над несчастным и перенесли его через пропасть. Радостный Вуконг побежал в рай, надеясь, что ему больше никогда не придется поливать цветы!