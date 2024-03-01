Fa Cai Shen Deluxe
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Обзор Fa Cai Shen Deluxe

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.75%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Fa Cai Shen Deluxe

Фа Кай трудился в пекарне старого Тонга, который обеспечивал хлебом добрую половину города. Он работал от зари до зари, позабыв обо всем на свете – у него был всего один выходной, поэтому в жизни нашего героя существовала только печка и булки. Увы, а может, к счастью, но однажды старый Тонг показал Фа Каю на дверь. Никто даже толком не знал причину его увольнения! То ли пекарь слишком громко прошептал злобное проклятие в адрес хозяина, то ли просто чихнул в чан с тестом, а потом кто-то из отцов города нашел в своем батоне то, чему положено находиться в носу или, в крайнем случае, в носовом платке... Короче говоря, история умалчивает о том, почему босс избавился от одного из лучших работников!

Наконец Фа Кай познал, каково это – жить! Теперь у него появилось много выходных! Правда, деньги подходили к концу, и уволенного пекаря несколько угнетал досадный факт, однако на этот раз он решительно не хотел работать. Много лет ему приходилось гнуть спину на проклятого Тонга, поэтому теперь одна только мысль о необходимости ходить на работу вызывала у него сильнейшую мигрень.

Тем не менее, жить на что-то было определенно надо! Фа Кай решил прибегнуть к магии. Он надел змеиное кольцо и оберег из красной нити, которые должны были привлечь удачу к его персоне. Потом сходил в магазин и купил еще несколько магических вещиц: монеты, денежное дерево и заказал огромного сома в аквариуме.

Фа Кай пришел домой и расставил покупки так, как завещали мастера фен-шуй. Потом привезли сома, и хозяин выделил для аквариума особое место. Усевшись на диван, он стал ждать, когда магические потоки энергии ци приведут в его дом деньги. Ну, видимо, что-то пошло не так, потому как высшие силы не дали Фа Каю ни юаня...

Конечно, безработный мастер фен-шуя перепроверил, все ли он расставил по заветам древних. Казалось, нигде нет ни малейшей ошибки, но денег почему-то не было ни в кармане, ни на горизонте. Фа Кай лег спать, обуреваемый горькими думами: кто знает, может быть, потратить последнее на фен-шуй – не самая лучшая идея...

Во сне наш герой сидел на берегу озера. К нему подплыл тот самый огромный сом, который занимал половину комнаты, и объяснил, как найти дракона удачи. Фа Кай внимательно выслушал мудрую рыбу и отправился в путь.

Искателю легких денег пришлось идти через лес, поле и горы. Наконец он нашел древний храм, в котором дракон ждал охотников за удачей. Огромное создание внимательно выслушало просьбу нашего героя и сказало ему заглянуть в почтовый ящик.

Фа Кай проснулся в отличном расположении духа, несмотря на отсутствие денег. Он позавтракал и пошел проверить, не прислали ли ему чего-нибудь интересного.

В почтовом ящике лежало письмо. Фа Кай вскрыл конверт и прочитал – оказалось, его троюродный дядюшка внезапно умен и оставил все свое наследство единственному родственнику! На счете старика лежала настолько солидная сумма, что мы даже говорить о ней не будем.

Фа Кай возликовал и расстроился одновременно. А еще он понял одну простую истину: нечего надеяться на фен-шуй, нужно рассчитывать только на себя и, в самом крайнем случае, на родственников! Познав частичку восточной мудрости, Фа Кай сложил письмо и начал собираться к нотариусу, чтобы поскорее забрать кругленькую сумму. Сыграйте и, возможно, вам повезет заработать еще больше!

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