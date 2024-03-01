Сюжет Legendary Beasts

Клан Си Цзы много лет занимался изучением боевых искусств и пропагандировал их как средство самозащиты, способное помочь, когда дело плохо. За ним закрепилась хорошая репутация, которая нарабатывалась годами.

Клан Ка Цы придерживался совершенно противоположной философии, считая боевые искусства идеальным оружием для решения самых разных проблем, даже если это не совсем законно или совсем против правил! Коварные воины всегда пользовались своими навыками для темных делишек и нередко поступали вероломно даже с союзниками. Последних у них было немного из-за сомнительной репутации, которая тоже нарабатывалась годами.

Однажды клан Ка Цы хотел заключить союз с воинами Си Цзы, правда, им пришлось бы разделить их философию и следовать ей во всем. Разумеется, благородные мастера боевых искусств отказались. Более того, они пообещали мешать клану Ка Цы творить зло, потому как настоящий воин просто обязан способствовать победе добра над злом и никак иначе!

Воины Си Цзы всячески вставляли палки в колеса вероломным коллегам. В конце концов клан Ка Цы объявил им войну до полного уничтожения! После того как «воины добра» сорвали им несколько крупных сделок с алмазами по-другому и быть не могло...

Поначалу все шло хорошо для Си Цзы, но вскоре к их врагам присоединились союзники помельче. Другие преступные кланы тоже были не прочь избавиться от Си Цзы, однако они физически не могли сделать этого сами, но с помощью Ка Цы – совсем другое дело!

Разгорелась такая война, от которой гудела вся провинция! Не было ни дня, чтобы какие-нибудь ниндзя не устроили потасовку на улице, в подворотне или даже на рынке на глазах у сотен людей. Разумеется, стража не вмешивалась, потому как глава клана Ка Цы обо всем позаботился, одарив звонкой монетой, кого следовало.

Вокруг врагов Си Цзы появилось множество соратников. Силы зла начали побеждать воинов добра из-за численного превосходства. Понимая, что судьба клана висит на волоске, глава Си Цзы вскрыл три магические печати и выпустил легендарных монстров, которые должны были покончить с Ка Цы и плеядой их прихлебателей.

Великий дракон был рожден древними богами – история умалчивает, кем именно, однако сын унаследовал часть могущества повелителей небесных сил, став весьма грозным противником! Одним ударом он мог уничтожить десятки людей, посмевших перейти ему дорогу.

Огненный феникс возрождался каждый раз, когда ему наносили смертельный удар. Говорят, для полного уничтожения его необходимо убить семьсот семьдесят семь раз, причем сделать это нужно с перерывом не более чем в одно мгновение между попытками! Иначе огненный феникс полностью восстановится. А еще почти бессмертная птица умеет плеваться огнем, сжигая противников в адском пламени!

Божественный тигр обладает умопомрачительной силой, которой удивляются даже боги! В мире нет ни одного воина, способного противостоять ему в ближнем бою. Божественный тигр невероятно силен и быстр, а раны заживают на нем так быстро, что кажется, будто его невозможно убить.

Глава клана Си Цзы сломал магические печати, призвав легендарных монстров в наш мир. Теперь у злодеев Ка Цы и их приспешников нет никаких шансов – они проиграют войну, которую сами же и начали!