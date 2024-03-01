Crystopia
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Обзор Crystopia

Количество линий
Количество линий: 27
RTP
RTP: 96.91%
Max Win
Max Win: X1064
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Crystopia

Сотни лет Велитария не знала бед! Это было великое государство, превратившееся в один из мировых колоссов! В Велитарии мирно жили люди и эльфы, которые обитали в лесах и занимались магией. Впрочем, они умели не только колдовать – слава о лучниках, способных выпускать две стрелы в одно мгновенье, давно облетела весь мир.

Шли годы, людей становилось все больше – численность населения Велитарии неуклонно росла благодаря сытой жизни. Эльфам пришлось окончательной уйти в леса, потому что они не хотели жить в городах и деревнях, где правил балом человек. Вскоре, произошло неслыханное...

Эльфийский король умер, и на трон взошел его сын, который не хотел мириться с господством людей. Новый повелитель разорвал мирные договоры и объявил о начале Великой войны ради блага своего народа.

За счет неожиданного наступления эльфам сразу удалось продвинуться вглубь страны. Правда, новый король недооценил масштабы войны, в которую ввязался, и противника, достойного, по его мнению, лишь порабощения или смерти.

Повелитель Велитарии собрал огромную армию и ударил по эльфам на всех направлениях. Противник, не ожидавший такого поворота событий, понес серьезные потери. Люди продолжали теснить наступающих, превратившись из жертв в охотников. Эльфов загнали в леса и в самое ближайшее время могли уничтожить эту расу вместе с королем, объявившим войну всему человеческому населению Велитарии.

Люди уже готовились праздновать победу и вешать «ушастых» одного за другим, но у противника в рукаве оставался еще один козырь, о котором никто не знал – три волшебных дракона! Эльфийские старейшины сняли печати с подземелий, в которых обитали монстры, и позволили им выйти на поверхность.

Вскоре электрический, ледяной и огненный дракон полетели к армиям людей, которые взяли священный лес в кольцо, готовясь сжечь его, а тех, кто надумает сбежать – перебить без раздумий! Чудовища уничтожали людей тысячами за считанные мгновения! Один дракон мог стереть с лица земли большую деревню за минуту, не оставив ни следа от домов, амбаров, сараев и каких-либо признаков присутствия людей.

Чешуя монстров оказалась невероятно крепкой! Рыцари и солдаты пытались уничтожить три эльфийские напасти, однако ничто не могло причинить им вреда. Король отправил в бой лучших драконоборцев, однако славные воины погибли, не причинив монстрам никакого вреда...

Эльфы снова теснили людей! Король Велитарии понимал, что если так пойдет и дальше, то совсем скоро проклятый принц, развязавший чудовищную войну, водрузит свое седалище не его трон. Повелитель созвал магов, надеясь, что они смогут хоть как-то помочь в борьбе с магическими рептилиями.

Верховный маг Милиус предложил остальным волшебникам создать кристаллы, которые укрепят оружие воинов особыми чарами. Драконы явно не были живыми созданиями – это результаты колдовства, с которыми следовало бороться с помощью магии.

Волшебники приступили к работе. Они создавали кристаллы тысячами, чтобы усилить оружие каждого солдата и рыцаря, которые могли сражаться. Стоило только установить волшебный камень в меч, саблю или лук, как они становились совсем не таким безобидным – впервые за многие недели люди перешли в наступление! Конечно, убить драконов оказалось не так-то просто, но они все равно получали огромный урон от зачарованного оружия... двое монстров умерли от ран, истекая кровью, а третий погиб в бою, защищая священный лес.

Люди выиграли войну! Оставшиеся камни его величество приказал спрятать в замке «Кристопия». Бриллианты эти можно хорошо продать на черном рынке, так что если вы хотите сорвать банк, то смелее, вперед, только будьте осторожны – не попадитесь страже!

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