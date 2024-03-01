Обзор провайдера Push Gaming
О провайдере Push Gaming
Push Gaming – разработчик, который с 2010 года занимается созданием программного обеспечения для онлайн-казино. Его проекты можно найти на платформах таких известных игровых студий, как Микрогейминг, OpenBet, Playtech и других. Более того, игровые автоматы компании представлены во многих популярных казино – гемблерам доступны классические слоты и эксклюзивные решения, адаптированные под компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства.
Основателем компании является Джеймс Маршалл, обладающий многолетним опытом работы в концернах: IGT, Криптолоджик и Scientific Games. На заре появления бренд адаптировал наземные игровые автоматы к виртуальному пространству, но уже в 2011 году полностью сосредоточился на интернет-казино, получил лицензию и приступил к разработке фирменного контента. Несмотря на наличие собственной команды разработчиков, фокус провайдера сконцентрирован нише B2B – бренд размещает продукцию на площадках других операторов.
Кроме создания слотов, Push Gaming предоставляет смежные услуги, включая консультации, продажу бизнес-кейсов.
Лицензирование
Компания работает официально на основе лицензии, выданной Комиссией по азартным играм Великобритании. Также получен сертификат Alderney. Софт тестируется независимыми лабораториями на предмет честности. Тесты доказывают безопасность и прозрачность продуктов – алгоритм автоматов базируется на генераторе псевдослучайных чисел – комбинации формируются случайным образом.
Программное обеспечение
Команда Push Gaming занимается разработкой слотов. В портфолио представлено три десятка игр, в которых прослеживаются креативные идеи, большое количество бонусных опций.
Игровые автоматы выполнены в высоком качестве – разработчик применяет передовые графические технологии, внедряет анимацию и уникальное звуковое сопровождение. Благодаря комбинации разных инструментов игроки могут максимально погрузиться в процесс, получить эстетическое удовольствие от взаимодействия со слотом, а также приятные выигрыши.
Среди особенностей программного обеспечения:
- адаптивность ко всем известным операционным системам;
- сохранение детализации и цветопередачи изображений вне зависимости от размера экрана;
- комфортная навигация, простые правила игры;
- энергоэффективность – батарея смартфона не подвергается нагрузке;
- стабильная работа с любого устройства.
Игровые автоматы Push Gaming обладают высокой волатильностью, позволяющей выигрывать крупные суммы, что делает проекты компании популярными среди игроков, сделавших казино местом для заработка.
Интересные слоты
Bonus Beans (RTP – 96.50%)
Bonus Beans – креативный взгляд компании на популярный Тетрис. Выигрышные комбинации формируются по принципу кластеров. Созданные блоки исчезают, а их место занимают новые. В развлечении предусмотрены бонусы, включая множители, фриспины, случайные выплаты.
Peter and the Lost Boys (RTP – 96.53%)
Слот приглашает игроков в сказочное путешествии по Нетландии в команде с Питером Пеном и его друзьями. Яркое оформление, бонусные символы, бесплатные вращения помогут гемблеру выиграть крупный приз.
Power Force Heroes (RTP – 96.71%)
История игрового автомата разворачивается в городе, который Супергерои хотят защитить от недругов. Гемблер присоединиться к дружной компании и станет одним из главных борцов за справедливость. Игровой автомат располагает двумя бонус-опциями, регулярно выдает приличные призовые.
Hockey Hero (RTP – 96.53%)
Слот посвящен фанатам хоккея, желающим помочь любимой команде выиграть главный приз. 40 призовых линий, мега символы, респины и бесплатные вращения помогут преодолеть все сложности и достичь поставленной цели.