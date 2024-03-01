Сюжет Fire Hopper

Как-то раз возвращался волшебник Мультилох домой с дружеских посиделок. А когда седовласый маг закладывал за воротник, у него всегда «чесалась» волшебная палочка! Казалось, некий дух так и подзуживает его вытворить что-нибудь такое этакое на магической почве! Вот и сейчас Мультилох прилично нагрузился. Разумеется, ему захотелось сделать фокус, бессмысленный и беспощадный...

Остановившись у пруда, маг начал колдовать! Он перебрал все заклинания, которые только знал, кроме призыва разных существ. Волшебник комбинировал магические формулы, перевирал и изменял на свой лад, желая показать всему миру, кто тут гениальный маг. А вовсе не пьянь с волшебной палочкой, как утверждали эти твердолобые идиоты из Академии стихий, у которых хватило глупости выгнать великого Мультилоха, несмотря на прошлые заслуги!

Поколдовав от души, волшебник пошел домой отсыпаться. Прошла ночь, наступило утро и наконец появилась возможность разглядеть, что там наделал старый маг...

Из пруда исчезла вся живность. До того как Мультилох расчехлил волшебную палочку и начал превращать в реальность свои магические фантазии, тут жили рыбки, лягушки и прочие жучки-паучки. Теперь пруд стал почти стерильным. Никакой живности, кроме огромной лягушки, которая сидела на большой кувшинке и смотрела на мир огромными глазами.

Колдовство Мультилоха коснулось и растительности! Вместо цветов из кувшинок росли разноцветные кристаллы, которые поблескивали на под лучами утреннего солнца. Лягушка пыталась спрыгнуть на берег, но, увы, ее удерживала неведомая сила – как только она ни пыталась, да все равно ничего не вышло...

Несколько дней единственная живая душа плавала в пруду и вылезала посидеть на листке. Ночью на берегу появлялись светлячки, но букашки лягушке не товарищи по вполне понятным причинам. Это, скорее, еда, и уж точно никакие не друзья с подругами.

Маясь от безделья, лягушка взяла два кристалла и как следует треснула их друг о друга! Полетели искры и несколько попали прямо на нее! Лягушка загорелась, и попыталась потушить себя, но ничего не вышло, потому как в этому пруду плескалась какая-то неправильная вода. А может просто испорченная колдовством нетрезвого волшебника, который изгалялся, как только мог...

А потом лягушка заметила, что огонь не наносит ей никакого вреда. Более того, она просто не чувствовала пламя, которое спокойно горело там, где заканчивается спина и начинается копчик, за которым следует она самая. Попрыгав немного, лягушка перестала обращать внимание на огонь, продолжавший гореть, не повреждая кожу. Она сидела, пылая словно факел, и надеялась, может, кто-нибудь будет проходить мимо и вытащит ее на берег, но пруд, как назло, находился в таком безлюдном месте, в какие забредают только выжившие из ума или отчаянные искатели приключений.

Кстати, кристаллы-то были драгоценными! Рубины, сапфиры, бирюза и прочие камни сделали кувшинки в пруду поистине бесценными. Возможно, вы хотели бы разбогатеть, не делая при этом абсолютно ничего для обогащения? Тогда вам срочно надо найти то самое озеро, у которого колдовал волшебник Мультилох. И мы знаем, где оно находится! Хотите, проводим вас прямо сейчас? Тогда вперед!