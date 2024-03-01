Сюжет Jammin Jars 2

Клуб Jammin Jars – это отличное место для любителей потусить с друзьями и завести новые знакомства! К вашим услугам огромные танцполы, бар с невероятно широким ассортиментом и лучшие диджеи. Иногда в клубе появляются настоящие звезды, на которых определенно стоит сходить всем любителям клубной музыки.

А еще с некоторых пор в Jammin Jars процветает культ фруктов – примерно с того дня, когда появилась стойка, с которой можно вытянуть дары матушки-природы или банку вкуснейшего джема. Правда, это следует делать очень осторожно, иначе гора цитрусовых и ягод свалится вам на голову. Ну, некоторые пытаются достать банку-другую, потому как джем действительно очень вкусный! Раньше некоторые умники постоянно тянули их, пытаясь достать пятьсот долларов, спрятанные внутри... правда, потом хозяин заведения сам развеял слух собственного сочинения, официально заявив, что никто никаких денег в повидло не клал и это все шутка.

Культ фруктов в клубе Jammin Jars стал невероятно популярен! Владелец быстро смекнул, в чем дело и позаботился о соответствующем оформлении залов. Фрукты и ягоды способствовали притоку посетителей, делали клуб популярнее и увеличивали выручку. Многие приходили сюда уже хотя бы ради стойки – ничего подобного в других заведениях аналогичного формата пока не было...

Хозяин Jammin Jars не собирался останавливаться на достигнутом. Непонятно какими правдами или неправдами, и вообще черт знает через какие связи он раздобыл проект, созданный в военной лаборатории. Разработка называлась DJ-17 и изначально задумывалась, как совершенно отвратительный диджей, который будет играть так, что у солдат вражеской армии кровь пойдет из ушей... вместе с мозгом и прочим внутренним содержимым. Увы, проект себя не оправдал! Дело в том, что DJ-17 играл слишком хорошо! А устраивать отвязную тусовку на поле боя военные не собирались.

Конечно, DJ-17 выглядит очень оригинально – внешне это существо напоминает обычную банку. Впрочем, в наше нелегкое время этим никого не испугаешь! В клубы ходят и радикальные феминистки, напоминающие йети, и бодипозитивщицы, и самые разные представители нашего социума – на фоне них пустая банка, кайфующая от собственных треков, выглядит просто великолепно.

Кстати, DJ-17 можно наполнить джемом, если хочется сделать его музыку еще зажигательнее. Владелец клуба пробовал экспериментировать, и надо сказать, все заметили ощутимую разницу. Зажигательность драйва на танцполе очень сильно зависела от количества джема – как говорится, чем больше, тем жарче! Именно поэтому DJ-17 следует наполнять постепенно – не стоит сразу жечь на всю катушку, народу нужно дать немного разогреться!

Военная разработка играет на уровне звезд первой величины. Непонятно, каким местом думали ученые, когда хотели применять DJ-17 против врагов на поле боя, но в любом случае их труд не пропал даром.

Возможно, вы тоже хотите потусить в одном из самых отвязных клубов нашего города? Тогда добро пожаловать в Jammin Jars! Клуб открывается вечером и продолжает работу до самого утра. И, конечно, у вас будет возможность познакомиться с DJ-17, который играет как бог клубной музыки!