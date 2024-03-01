Сюжет Fat Banker

Томас просто обожал фаст-фуд! Каждый день он заходил в свои любимые закусочные насладиться каким-нибудь мак-мега-чикеном! И это было просто великолепно!

Жизнь Томаса шла неторопливо и размеренно, пока однажды он не почувствовал, что ему кое-чего не хватает для полного счастья. Наш герой решил найти себе вторую половинку. Хорошенько позавтракав, Ромео отправился на поиски Джульетты. Впрочем, на самом деле он просто решил обойти всех знакомых девушек, собираясь предложить свою руку, сердце и другие немаловажные органы.

Первая была Мэри. Увы, белокурая красавица дала ему от ворот поворот, заявив, что Томас недостаточно богат. Она захлопнула дверь прямо перед носом несостоявшегося Ромео, который остался стоять на пороге с унылой физиономией.

Повздыхав немного, Томас направился к Хелен. Красавица, конечно, была очень рада его видеть, но тут же напомнила – он ей лучший друг, такой же, как брат, поэтому ему ничего не светит, кроме чая с печеньками, да крепких объятий. Томас перекусил, пообнимался, прижимаясь к груди подруги особенно сильно, и продолжил поиски счастья.

Ромео пришел к Элизабет, надеясь на взаимность, однако мечты о ее изюминке оказались несбыточными! Красавица бойкотировала всех полных мужчин, а проблемы с лишним весом у Томаса, конечно же, имелись. Еще бы, каждый день трескать фаст-фуд – так и живот до колен отрастет! Элизабет выставила Томаса за порог, настойчиво предлагая заняться спортом и хоть немного придерживаться элементарных принципов здорового питания.

Вообще, Ромео планировал что-то такое, но не прямо сейчас, а когда будет время, например, через пару месяцев... или в следующем году. В общем, попозже как-нибудь. А сейчас он собирался навестить Джуди. Впрочем, подруга оказалась не очень-то рада гостю – выглядел тот уж больно не аккуратно! Она не стала даже слушать воздыхания Томаса, отправив того сразу в барбершоп.

Отверженный любитель фаст-фуда пришел домой. Кажется судьба-злодейка пыталась заставить его изменить свою жизнь. Томасу ничего не оставалось, кроме как разбогатеть.

Несостоявшийся жених поступил в университет и стал учиться на финансиста. Получив диплом, он устроился на хорошую работу, которая помогла ему скопить весьма солидный капитал. Теперь Томасу хватало денег на барбершоп и правильное питание. Оставалось только избавиться от последствий злоупотребления фаст-фудом...

Тем временем, Томаса повысили до банкира. Он стал зарабатывать еще больше и теперь сам Всевышний велел ему заняться личной жизнью. Впрочем, сначала Томас решил привести в порядок свое тело.

Выбрав хороший зал, банкир отправился на первую тренировку. У самого входа он повстречал прекрасную женщину, гулявшую с мопсом, которая любила фаст-фуд также сильно, как и он – ошибиться просто невозможно! Их взгляды встретились, и они влюбились друг в друга. Казалось, даже мопс был не против, чтобы у него появился еще один хозяин.

В этот самый момент Томас понял: вот оно – счастье! И не нужен ему никакой фитнес! Вот так толстый банкир стал одним из самых счастливых людей на земле, а курочки, задравшие планку до небес, остались с носом. Возможно, вам тоже повезет, как и Томасу, только вместо любимой женщины судьба подарит вам кучу денег!