Сюжет Razor Shark

Акулы объедались рыбешкой помельче, не отказывая себе лишний раз набить желудок до упора. В один прекрасный день еда почти пропала – хищникам приходилось хорошенько постараться, чтобы найти кого-нибудь пригодного в пищу. Дошло до того, что акулы начали потихоньку худеть – проблема грозила перерасти в катастрофу, если так пойдет и дальше!

Компания хищников поплыла в гости к Бритве спросить совета. Впрочем, тот никогда с ними не охотился. Ходили слухи, будто Бритва предпочитает человечину, хотя все нормальные акулы нападали на людей только в тех случаях, когда капельки свежей крови затмевали разум. Например, когда дайвер порежется об искореженное железо затонувшего корабля или если девушка забудет о наступлении тех самых дней…

Бритва выслушал приятелей и от души посмеялся. Слухи оказались абсолютной правдой – тот уже давно не ел рыб, а предпочитал охотиться на людей. Он предложил остальным обучиться нехитрым премудростям… разумеется, остальные акулы согласились, потому что кушать хотелось страсть как, однако положить на три ряда острых зубов было попросту некого!

Бритва взял напильник и расточил друзьям зубы, а затем пустился в объяснения. Конечно, теория без практики малополезна, поэтому они сразу же поплыли закреплять усвоенный материал.

Компания хищников заприметила дайвера, который фотографировал стайку рыбок. Тигровая акула тут же рванула к нему и перекусила пополам, едва тот понял, в чем дело! Она за пару минут съела несчастного, от которого остался один только фотоаппарат.

Метров через двести акулам встретился еще один дайвер, нацепивший розовую маску и решивший стать покорителем морских глубин. Увы, судьба распорядилась немного иначе – она уготовила пловцу участь обеда рыбы-молот. Зловещая хищница сожрала все, кроме той самой маски.

Акулы нашли еще парочку любителей дайвинга, которые быстро отправились в мир иной. Хищникам очень понравилось человеческое мясо, которое было на редкость вкусным, сочным и удивительно теплым. Огромные зубастые рыбы ели свою добычу, причмокивая и не разбирая, куда сандалии, куда еще что другое…

Разнозубая акула вошла в азарт! Обезумевшая рыба бросалась на людей, мелких рыб и съедала добычу, громко щелкая челюстями! Беснование продолжалось до тех пор, пока на ей на зубок не попалась мина – произошел взрыв, отправивший хищницу в морской ад.

Бритва обратил внимание остальных, чтобы те понимали, как не нужно делать, и когда стоит руководствоваться мозгом, забыв про инстинкты. Остальные запомнили, как выглядит мина, которая по уровню опасности была, пожалуй, сопоставима с китобоем, вооруженным смертоносным гарпуном.

Бритва объяснил приятелем, что у каждому из них потребуется свое логово, в котором можно хранить немного еды на черные день. Обычно людей в море предостаточно, но бывает всякое, например, разные эпидемии – тогда человечины придется поискать! Конечно, на черный день сойдет и рыба, но это уж совсем отвратительный вариант, от которого, по мнению Бритвы, любой уважающей себя акуле следовало воздерживаться.

Приятели подумали и решили поохотиться вместе с опытным наставником. А то кто его знает, какие еще в море встретятся сюрпризы! Возможно, смертоносные мины – далеко не самая страшная опасность, которая поджидает хищников!