Сюжет Mad Cars

В 2133 году произошел ядерный взрыв, который накрыл половину Земли. Человечеству удалось выжить, однако жизнь после катастрофы круто изменилось. Людям пришлось адаптироваться к условиям пост-ядерного мира, который стал совершенно иным и имел мало общего со старым.

Человечеству пришлось заново создавать весь жизненный уклад, в том числе и придумывать новые развлечения. Особую популярность снискали безумные гонки, в которых участвовали самые отчаянным люди, способные плюнуть смерти прямо в лицо!

Гоночные «болиды» напоминали скорее танки, чем автомобили. Машины изготавливались из подручных средств, которые удалось купить в мастерских за чистую воду, и разных технических агрегатов, вывезенных с заброшенных заводов. Конечно, фирменный тюнинг тоже присутствовал – каждый гонщик украшал тачку, как мог, чтобы зрители узнавали его издалека.

Согласно правилам безумных гонок, победителем становился тот, кто первым пересечет финишную черту. Казалось бы, времена радикально изменились, но условия остались те же... но на самом деле ничего подобного! Участникам безумных гонок разрешалось стрелять в других претендентов на победу. На машины устанавливали пулеметы, ракетницы, электропушки и другое оружие, которое помогало увеличить шансы занять первое и оно же единственное призовое место. Впрочем, убивать остальных не обязательно – достаточно вывести тачку из строя, чтобы гонщик сошел с дистанции.

Оружие разрешено использовать любое, кроме ядерного. Ну и бомбы, из-за которых разворотит всю трассу, тоже запрещены. Равно как и командная игра – в безумных гонках каждый сам за себя, а на подобные трюки наложено табу и предусмотрена дисквалификация. Принудительное снятие с гонки последует только в том случае, если судьи заметят хоть малейший признак жульничества. А так – ловкачи, пожалуй, могут вступить в коллаборацию, но потом им все равно придется рвать друг другу глотки, потому что победитель должен быть только один! Ну или просто обогнать соперника, оставшегося на трассе.

Кстати, многие зрители заключают пари, пытаясь угадать, кто победит. Если вы тоже хотите поставить на одного из гонщиков, то вам определенно стоит с ними познакомиться.

Вон тот лысый парень по имени Дилан – выиграл более ста заездов. Разумеется, тут дело вовсе не в чертовском везении или особых навыках вождения. Просто на крыше его «монстра» установлена мощная пушка, стреляющая электрическими зарядами. Одно попадание, и все – машина обездвижена, а, возможно, еще и водитель заражен! Правда, точность этой замечательной пушки хуже, чем у пьяной обезьяны.

А вон тот здоровенный парень с ирокезом – известный «универсал», который неплохо стреляет и классно водит. Никогда не угадаешь, как он поступит в сложившейся ситуации! Парня зовут Безумный Гарри, и он частенько выигрывает заезды. Многие ставят на местную звезду, возможно, вы тоже сделаете его своим фаворитом.

Среди участников есть девушка – ее зовут Кейт и у нее не так много денег, как у конкурентов. Она не может ставить на машины самые дорогие пушки, однако умение водить, как бог дороги, не купишь не за какие деньги – с этим у нее все окей. Не стоит забывать, что победителем становится именно тот, кто финиширует первым, а вовсе не самый меткий стрелок. Погрузитесь в мир безумных тачек и таких же свихнувшихся гонок прямо сейчас и пусть вам повезет!