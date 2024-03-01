Сюжет 15 Coins

Смит вел двойную жизнь: по будням с девяти до шести он работал библиотекарем, а вечерами и по выходным занимался магией. Разумеется, только белой! Смит решительно избегал контактов с темными силами, хотя духи тьмы неоднократно предлагали сотрудничество…

Дело в том, что магу приходилось заботиться о своем бренном теле, а для этого требовались деньги. Смит мечтал бросить работу и целиком посвятить себя колдовскому ремеслу, но пока не имел такой возможности.

Увы, начинающий маг не мог заработать себе на жизнь, произнеся пару заклинаний. Темные силы не раз набивались к нему в помощники и предлагали разного рода работенку за вознаграждение. Но Смит упорно отказывался проклинать, наводить порчу, насылать болезни и делать другие гадости, несмотря на необходимость работать пять дней в неделю.

В один прекрасный день наш герой узнал заклинание вызова светлого духа, который может исполнить одно желание. Придя домой, он скорее приступил к ритуалу. Гость из потусторонней реальности не заставил себя ждать и поинтересовался, чего хочет смертный.

Смит попросил светлого духа научить его наколдовывать золото или хотя бы бумажные деньги, или на худой конец объяснить природу магии, позволяющей разбогатеть. Тот согласился в обмен на услугу…

Оказалось, светлому духу до смерти надоело болтаться на задворках мироздания! Он мечтал пожить обычной человеческой жизнью. Однако превратиться из бесплотного существа во вполне себе осязаемое – совсем не так просто, как кажется. Во-первых, необходимо провести ритуал, во-вторых, требуется свободное физическое тело.

Смит попросил светлого духа подождать, а сам начал собираться. Конечно, он понимал, что свободное тело – это труп, и найти его проще всего в морге. Маг вызвал такси, собираясь поехать за покойником. Светлый дух просил выбрать мужчину поприличнее, чтобы и ростом вышел, и внешность без дефектов и подлиннее было там, где это особенно важно.

Смит приехал в морг. К счастью для него, сегодня дежурил пьющий санитар, который мог отдать любой бесхозный труп за бутылку виски. Местный работник особенно не вникал в объяснения ночного гостя, поскольку все извращенцы одинаковы и ежели каждого слушать, так и сам рехнешься, как пить дать!

Смит привез «хранителю» мертвых алкоголь. Получив желаемое, санитар пропустил его в зал с холодильными камерами. Хорошо, что он не заходил, пока Смит выбирал тело! Иначе увидел бы, как тот меряет покойников с ног до головы и там, где длинна особенно важна.

Наконец Смит выбрал неопознанное тело. Санитар разрешил увезти труп, но только за пять бутылок хорошего пойла! Он объяснил свою жадность тем, что «мертвяк» уже зарегистрирован и придется долго объяснять начальству, как его «потеряли».

Смит купил еще виски, расплатился с санитаром и увез покойника домой. Светлому духу очень понравилось новое тело! Он просил скорее провести ритуал, который сам же описал в деталях. Смит быстренько справился с несложным заданием, и уже через полчаса оживший покойник сидел с ним за столом, пил чай и травил анекдоты.

Перед тем как уйти в ближайший бордель, светлый дух рассказал, как изготовить коробку, в которой ежедневно появляется пятнадцать золотых монет. Смит все записал и сделал, как было велено. Дух не обманул – коробка действительно приносила пятнадцать золотых монет каждый день! Смит внимательно изучил ее и захотел сделать что-нибудь наподобие, например, такую же, только приносящую, скажем, шестнадцать золотых монет в день. Ну, это просто для закрепления магических навыков!