Сюжет Ryse of the Mighty Gods

Война богов и титанов, вошедшая в анналы истории как Титаномахия, длилась целых пять лет. Кронос и его войны проиграли только благодаря помощи циклопов и гекатонхейров – детей Геи вовремя выпустили из Тартара, и они, разумеется, встали на сторону Зевса, пытавшегося свергнуть тирана. Конечно, «олимпийцы» никогда этого не признают, но тем не менее, именно так все и было.

Победители титанов удобно расположились на священной горе. Выбрав себе покои по душе, они решили взять под свое покровительство определенные сферы в жизни людей. В конце концов, богам необходимы жертвы, ритуалы и молитвы – в противном случае они просто исчезнут, а значит иногда смертным все же следует помогать.

Зевс стал царем всех богов. Посейдон принял от него власть над водами, Аиду достался подземный мир и право вершить судьбы усопших.

Гера стала женой Зевса и официальным заместителем. Впрочем, на последнем она сама настояла, потому как быть всего лишь супругой, пусть и первого из богов, ей совсем не хотелось! Иначе остается только лишь отправиться на кухню, да мыть посуду и разделывать оливки от косточек...

Афина и Арес долго спорили за право стать богом войны. До сих пор ничего не изменилось! Правда, Афина покровительствует лишь воинами, сражающимся с честью, а Арес – всем подряд головорезам, которые проливают кровь на поле преступной или праведной битвы. Правда, он и помогает смертным только в тех случаях, когда ему это выгодно.

Гефест стал богом кузнечного ремесла. Кроме того, он перенял ряд секретов у циклопов и гекатонхейров. Сам Гефест мастерил лучшее оружие и броню, о которой смертным оставалось только мечтать.

Гермесу досталась должность посыльного. К тому же он, в силу своего характера, покровительствовал ораторам и обманщикам. Ну и торговцы тоже могли рассчитывать на его помощь.

Дионис обожал веселье и много пил. Кого как ни его следовало назначить богом виноделия! Аполлон покровительствовал всему, что хоть как-то связано с искусством. Артемида помогала охотникам, и сама владела этим ремеслом на уровне совершенства.

Афродита не имела никаких талантов, однако все мужчины стелились у ее ног и были готовы исполнять любые прихоти, которые только могли прийти в прекрасную головку богини красоты. Деметра была способна превратить в плодородную землю даже сухую пустыню.

Конечно, позже появились и другие боги, например, Персефона, которая позже стала женой Аида и по совместительству богиней мертвых. Эпоха рассвета Олимпа длилась очень долго!

Множества поколений смертных успели послужить богам. В качестве жертвы повелители принимали обеты, детей, и многое другое, представляющее для них определенную ценность. Конечно, их не интересовали деньги, потому что для существ, обладающих почти безграничной властью и бессмертием, презренный металл ничего не значит.

Говорят, что древнегреческие боги уже ничего не решают, будто бы они исчезли навсегда, канув в Лету, однако это не совсем так. Олимпийцы всего лишь ждут своего часа, чтобы снова заявить о себе. Впрочем, вам не обязательно ждать, когда наступит тот самый день. Вы можете погрузиться в мир богов прямо сейчас, и жители Олимпа могут озолотить вас, если повезет!