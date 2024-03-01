Сюжет Wild Voodoo

Титтитумба мечтал колдовать, как шаман. Он просил маму научить его искусству вуду, но та решительно отказалась, заявив, что восемь лет – это слишком юный возраст для таких знаний. Титтитумба начал приставать к отцу с той же самой просьбой, однако глава семьи лишь отмахнулся от таких глупостей. Папа сказал, что сыну куда полезнее будет научиться владению копьем и стрельбе из лука. Юный отпрыск, в общем, был с ним согласен, однако это не отменяло его тяги к магии.

Титтитумба пошел к шаману. Увы, говорящий с духами и прочими существами из потусторонней реальности, прогнал малыша, огрев ритуальным посохом по спине. Шаман заявил, что обучает только избранных, а обычный маленький мальчик ни коим образом не относится к их числу.

Титтитумба решил изучать вуду самостоятельно. Он сделал несколько масок, наподобие тех, которые видел в хижине шамана, и начал взывать к духам. К сожалению, существа из иных миров не удостоили маленького колдуна хоть каким-нибудь ответом. Зато его услышали соседские мальчишки, которые прибежали посмотреть, кто это тут завывает громче, чем шаман во время церемонии жертвоприношения?! Ребята посмеялись над Титтитумбой и, пожелав ему не заниматься глупостями, убежали играть.

Глупые мальчишки ничего не понимали в вуду! Впрочем, Титтитумба не стал объяснять дурням, насколько это важно. Он просто взял свои маски и отправился в лес, надеясь там соединиться с силами природы, которые, возможно, помогут выйти на контакт с духами.

Мальчик шел долго-долго. Он мог бы идти еще дольше, если бы не болото, которое внезапно возникло на его пути. Титтитумба остановился и стоял в раздумьях, пока его не окликнул отшельник. Обитатель болот поприветствовал нежданного гостя и спросил, чего тот ищет в такой глуши. Мальчик рассказал ему о своем желании соединиться с силами природы, которые могут помочь в установлении связи с духами.

Отшельник лишь посмеялся над наивными фантазиями. Правда, он все равно согласился научить мальчика чему-нибудь, раз тот проделал такой путь, однако для начала следовало найти приманку для духов. Отшельник сходил в свою хижину и принес длинную палку, на которой поблескивал железный крюк. Он пошарил в болоте, надеясь вытащить что-нибудь подходящее. К счастью, ему удалось найти разлагающиеся останки одинокого путешественника, у которого хватило ума пойти через бескрайнюю топь.

Отшельник вырвал из гниющего черепа глаз, оторвал кисть и другие части тела. Потом он сходил домой за стеклянными бутылочками, наполненными разноцветной жидкостью, и распихал конечности. Каждая склянка стала приманкой для духов вуду.

Отшельник рассказал Титтитумбе пару заклинаний, и тот смог призвать существ из потустороннего мира. Как же маленький колдун обрадовался, когда духи загробным голосом спросили, чего тот хочет! Будучи очень злопамятным мальчиком, он приказал им как следует врезать шаману, за то, что тот приложил его посохом! Впрочем, на этом приступ кровожадности закончился – Титтитумба был суров, но справедлив, и никому не желал зла просто так.

Отшельник научил мальчика разным магическим штукам, которые умеют только шаманы. Они занимаются вуду на диком болоте едва ли не каждый день. Говорят, эти духи способны принести богатство в жизнь каждого человека! Если вы мечтаете заполучить золотые горы, то приходите на болото к отшельнику – возможно, он и вас чему-нибудь научит!