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Обзоры игровых автоматов

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3 месяца назад
№1
1 Million Fortunes Megaways
Рейтинг:
-
Просмотров:
55
Отзывы:
0
1 Million Fortunes Megaways
Количество линий
Количество линий: 64 - 1058841
RTP
RTP: 88.9% - 96.2%
Max Win
Max Win: X45000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
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7 месяцев назад
№2
1 Reel – Cash Vault
Рейтинг:
-
Просмотров:
33
Отзывы:
0
1 Reel – Cash Vault
Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 88.85% - 95.42%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
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3 месяца назад
№3
1 Reel – Classic
Рейтинг:
-
Просмотров:
38
Отзывы:
0
1 Reel – Classic
Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 88.85% - 95.42%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
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4 месяца назад
№4
1 Reel Medusa
Рейтинг:
-
Просмотров:
31
Отзывы:
0
1 Reel Medusa
Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 88.85% - 95.42%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
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4 месяца назад
№5
1.21 Gigawatts
Рейтинг:
-
Просмотров:
19
Отзывы:
0
1.21 Gigawatts
Количество линий
Количество линий: 7776
RTP
RTP: 94.04%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
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7 месяцев назад
№6
10000 Wonders 10к Ways
Рейтинг:
-
Просмотров:
15
Отзывы:
0
10000 Wonders 10к Ways
Количество линий
Количество линий: 10000
RTP
RTP: 96.16%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-высокая
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4 месяца назад
№7
101 Candies
Рейтинг:
-
Просмотров:
27
Отзывы:
0
101 Candies
Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.08%
Max Win
Max Win: X3580
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: средне-низкая
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7 месяцев назад
№8
15 Coins
Рейтинг:
-
Просмотров:
28
Отзывы:
0
15 Coins
Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.07%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
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7 месяцев назад
№9
16 Coins
Рейтинг:
-
Просмотров:
22
Отзывы:
0
16 Coins
Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.18%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
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4 месяца назад
№10
2 Kings of Africa
Рейтинг:
-
Просмотров:
20
Отзывы:
0
2 Kings of Africa
Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-высокая
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4 месяца назад
№11
2 wild 2 die
Рейтинг:
-
Просмотров:
20
Отзывы:
0
2 wild 2 die
Количество линий
Количество линий: 1024
RTP
RTP: 96.25%
Max Win
Max Win: X15000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
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7 месяцев назад
№12
21 Thor Lightning Ways
Рейтинг:
-
Просмотров:
23
Отзывы:
0
21 Thor Lightning Ways
Количество линий
Количество линий: 3125
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X1500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: средняя
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3 месяца назад
№13
243 Christmas Fruits
Рейтинг:
-
Просмотров:
18
Отзывы:
0
243 Christmas Fruits
Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 92.07% - 95.02%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
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3 месяца назад
№14
243 Crystal Fruits Deluxe
Рейтинг:
-
Просмотров:
17
Отзывы:
0
243 Crystal Fruits Deluxe
Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 95.02%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
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3 месяца назад
№15
25 Coins
Рейтинг:
-
Просмотров:
32
Отзывы:
0
25 Coins
Количество линий
Количество линий: -
RTP
RTP: 96.17%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: корректируемая
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4 месяца назад
№16
250k Deluxe
Рейтинг:
-
Просмотров:
31
Отзывы:
0
250k Deluxe
Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 94.02%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
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7 месяцев назад
№17
288
Рейтинг:
-
Просмотров:
23
Отзывы:
0
288
Количество линий
Количество линий: 288
RTP
RTP: 95.67%
Max Win
Max Win: X810
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
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4 месяца назад
№18
3 Clown Monty 2
Рейтинг:
-
Просмотров:
13
Отзывы:
0
3 Clown Monty 2
Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.2%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-высокая
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3 месяца назад
№19
3 Egypt Chests
Рейтинг:
-
Просмотров:
20
Отзывы:
0
3 Egypt Chests
Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
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6 месяцев назад
№20
3 Hot Chillies
Рейтинг:
-
Просмотров:
271
Отзывы:
0
3 Hot Chillies
Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 95.59%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: низкая
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4 месяца назад
№21
3 Lucky Hippos Lock n Win
Рейтинг:
-
Просмотров:
13
Отзывы:
0
3 Lucky Hippos Lock n Win
Количество линий
Количество линий: 7776
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: очень высокая
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7 месяцев назад
№22
3 Lucky Leprechauns
Рейтинг:
-
Просмотров:
18
Отзывы:
0
3 Lucky Leprechauns
Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 86% - 96%;
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: средне-высокая
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6 месяцев назад
№23
3X Super Peppers
Рейтинг:
-
Просмотров:
75
Отзывы:
0
3X Super Peppers
Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 96.32%
Max Win
Max Win: X150
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-низкая
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3 месяца назад
№24
4 Fantastic Fish Gigablox
Рейтинг:
-
Просмотров:
18
Отзывы:
0
4 Fantastic Fish Gigablox
Количество линий
Количество линий: 46656
RTP
RTP: 86% - 96%
Max Win
Max Win: X12000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
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6 месяцев назад
№25
4 Secrets of Aladdin
Рейтинг:
-
Просмотров:
19
Отзывы:
0
4 Secrets of Aladdin
Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 95.07%
Max Win
Max Win: X4000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
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4 месяца назад
№26
5 Lucky Sevens
Рейтинг:
-
Просмотров:
25
Отзывы:
0
5 Lucky Sevens
Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 94%
Max Win
Max Win: X2400
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: низкая
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3 месяца назад
№27
5 Wild Wild Peppers
Рейтинг:
-
Просмотров:
16
Отзывы:
0
5 Wild Wild Peppers
Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 94.07%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-высокая
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7 месяцев назад
№28
72 Fortunes
Рейтинг:
-
Просмотров:
12
Отзывы:
0
72 Fortunes
Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 94.22%
Max Win
Max Win: X4440
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
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7 месяцев назад
№29
777 Candies
Рейтинг:
-
Просмотров:
13
Отзывы:
0
777 Candies
Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 96.36%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
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7 месяцев назад
№30
777 Classic
Рейтинг:
-
Просмотров:
31
Отзывы:
0
777 Classic
Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 96.55%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
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О разделе: Обзоры игровых автоматов

Доброго! Рубрика “Обзор игровых автоматов” содержит информацию с описанием слотов. Для каждого игрового автомата написан оригинальный сюжет, своего рода мини-история рассказывающая, что происходит в игре. Этот сюжет может отличаться от официального, но на самом деле бывает интересно почитать такие рассказы.

Также Вы узнаете самую важную информацию о слотах: размер RTP, какую максимальную сумму можно выиграть (Max WIN), можно ли купить в игровом автомате бонус (если он там есть).