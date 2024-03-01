3 месяца назад
№1
Рейтинг:
-
Просмотров:
55
Отзывы:
0
1 Million Fortunes Megaways
Количество линий: 64 - 1058841
RTP: 88.9% - 96.2%
Max Win: X45000
Бонус: есть
Покупка бонуса: нет
Волатильность: высокая
Доброго! Рубрика “Обзор игровых автоматов” содержит информацию с описанием слотов. Для каждого игрового автомата написан оригинальный сюжет, своего рода мини-история рассказывающая, что происходит в игре. Этот сюжет может отличаться от официального, но на самом деле бывает интересно почитать такие рассказы.
Также Вы узнаете самую важную информацию о слотах: размер RTP, какую максимальную сумму можно выиграть (Max WIN), можно ли купить в игровом автомате бонус (если он там есть).