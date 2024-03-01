Сюжет Bounty Hunters

Однажды Кейт пришла домой и застала мужа с толстой седеющей негритянкой, которая играла партию на его флейте, если вы понимаете, о чем я! Более того, кобель, встретив жену, заявил, что влюблен в постаревшую принцессу и подает на развод уже завтра, а если бы офис местного стряпчего работал по воскресеньям, то отправился бы к нему прямо сейчас! Муж выгнал Кейт из дома, променяв ее на черную «флейтистку».

Убитая горем девушка отправилась в ближайший салун. Она решили напиться вдребезги! А заодно отомстить супругу с каким-нибудь ковбоем... надо понимать, что в салуне было очень много народа. Кейт отомстила со всеми, включая нового помощника шерифа – того толстого парня, который не может попасть в корову с двух шагов.

Наконец месть закончилась. Усатый крепыш оказался единственным парнем, который решил помочь Кейти добраться до мотеля. Сама-то она идти не могла – видите-ли, очень неловко ступила и подвернула ногу, когда спрыгивала с барной стойки...

Крепыша звали Билл. Он проникся горем Кейт и решил научить ее стрельбе из револьверов. Девушка с радостью согласилась – проклятье, да она просто мечтала засадить по пуле в каждый из шаров неверного мужа! Билл прекрасно стрелял из ружья, да и с револьверами управлялся весьма неплохо – это был отличный учитель!

Однажды Билл и Кейт упражнялись в стрельбе за городом. Отстреляв все патроны, они поехали обратно. По пути Билл услышал стоны, доносившиеся откуда-то из-за холмов. Стрелки решили посмотреть, что случилось. Они обнаружили избитого и связанного человека, которого бросили умирать. Саймон – так звали того, парня, изрядно задолжал не очень хорошим людям. Увы, рассчитаться у него не получилось, поэтому его хорошенько наказали и бросили умирать.

Кейт и Билл помогли Саймону. Позже выяснилось, что тот отлично дерется врукопашную и умеет обращаться с метательными ножами. В один прекрасный день они направились к дому, где жил бывший муж Кейт – она собиралась отомстить подлому кобелю! Надо сказать, любитель игры на флейте был очень удивлен, увидев суровую компанию на пороге своего дома. Кейт не стала ничего объяснять – она просто сделала два выстрела, которые попали точно в цель.

После того как справедливость восторжествовала, троица задумалась над тем, чем бы им еще заняться. Билл предложил стать охотниками за сокровищами: поезда и почтовые кареты возят разные ценности всяким богатым жуликам – надо только поймать добычу и все, можно жить припеваючи! Тем более, все трое были отличными стрелками, а значит выбирать попросту не из чего – сама судьба указала им дальнейший путь!

Вскоре охотники за сокровищами стали одной из самых известных банд в округе. Шериф назначил солидную награду за голову каждого грабителя – неважно, живым того привезут или мертвым. Правда, никому пока так и не удалось обезвредить трио великолепных стрелков, хотя многие пытались.

Банда до сих пор продолжает грабить поезда и почтовые экипажи, принося огромные убытки. Железнодорожная компания будет очень рада, если им наконец-то наденут деревянный макинтош или вздернут на виселице и оставят гнить под палящим солнцем! Думаете, у вас получится поймать охотников за сокровищами? Ну, попробуйте, чем черт не шутит, только смотрите, осторожнее, а то пристрелят...