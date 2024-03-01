Сюжет Christmas Morning

Наконец Санта объехал всех! Кроме дома семьи Джойс – ему оставалось отдать последний подарок. Санта достал из волшебного мешка коробку, вылез из саней и прыгнул в печную трубу. Пролезть внутрь получилось не сразу из-за проклятого живота, который с каждым годом становился все больше. Но Санта справился, кое-как протиснувшись в дымоход, и рухнул вниз. Выбравшись из камина, он оставил коробку с подарками под елкой, а затем полез обратно.

Санта забрался на крышу, сел в сани и закурил, вздохнув с облегчением. Рудольф получил хорошего пинка под зад, и сани поехали домой в Лапландию. Санта уселся поудобнее, мечтая о стаканчике забористого виски, после которого его ждут объятия любимой перины, разложенной на большой удобной кровати.

Когда он рухнул спать, ночь уже закончилась. Наступило рождественское утро! Весь мир побежал к елкам за подарками, и семья Джойс не была исключением – все четверо детей радостно неслись за гостинцем от Санты, спотыкаясь и падая. Каково же было удивление малышни, увидевшей только одну коробку! Откуда же детям было знать, что в этом году бригадир эльфов заказал мало картона... вот же обормот! Сделать столько коробок, сколько надо, не получилось, поэтому Санта воспользовался планом «Б», согласно которому можно было запихать несколько подарков в одну.

Джон на правах старшего растолкал всех и забрал коробку себе. Разорвав обертку, он достал четыре игрушки. Все это богатство явно полагалось не только ему. Впрочем, великолепный паровозик, изготовленный из металла, паренек забрал себе – именно его он и просил у Санты!

Ник – брат Джона, которому едва исполнилось три года, радостно выхватил из коробки рождественского оленя. Игрушка выглядела точь-в-точь, как он писал в своем письме. Лучше оленя, просто и быть не могло! Хотя их мама наверняка поспорила бы! Миссис Джойс частенько называла своего мужа первостатейным оленем, когда семейные ссоры разгорались, превращаясь в адское пламя преисподней. Правда, Ник точно был уверен в том, что у папы нет рогов, а значит ни о каком первенстве не могло быть и речи! Хотя миссис Джойс лучше знать, что к чему...

Следующей в коробку сунулась сестричка Кейт, мечтавшая о плюшевом мишке, который казался ей идеальным кандидатом на роль сыночка. У «мамочки» уже накопилось пятеро детей, если считать вместе с новым. Не каждая четырехлетняя девочка могла похвастаться такой большой семьей! Да что там говорить, она даже по меркам взрослых была почти матерью-героиней!

Последняя игрушка досталась маленькой Стейси, которая просила у Санты волшебный шар. За стеклом падал снег, сыпавшийся прямо на сказочный домик, горевший волшебным светом. Внутри волшебного шара было тихо и спокойно. Стейси мечтала спрятаться там, чтобы отдохнуть от бесконечного шума, который создавали ее братья и сестры.

А потом вниз спустились родители. Мама с папой очень удивились, увидев коробку с подарками. Свои-то они еще не доставали! А что поделаешь, если «первостатейный олень» опять забыл позаботиться о детях... мама принесла подарки, спрятанные под лестницей, и счастью детей не было предела! Возможно, вы тоже хотите окунуться в позитивную атмосферу рождественского утра? Тогда добро пожаловать в чудесный маленький мирок и пусть вам повезет!