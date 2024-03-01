Сюжет 777 Coins

Авраам был одним из самых искусных ювелиров в своей династии, которая обрабатывала драгоценные камни несколько поколений. Отец передавал свои навыки сыну и так далее. Авраам прожил долгую жизнь и накопил огромное наследство. Будучи человеком бережливым, он предпочитал сохранять деньги, а не тратить. В связи с этим имело смысл позаботиться о наследстве, которое разрослось до фантастических размеров! А инче потом наследники перегрызут друг друга, потому что они тоже очень бережливы, прямо как папа и дедушка, и все остальные.

Сыновьям Авраам решил оставить коллекцию рубинов. Огромные кроваво-красные камни с идеальной огранкой стоили уйму денег, которая могла значительно улучить жизнь любого человека. Аврааму только оставалось надеяться на благоразумие сыновей, которые не пустят коллекцию по ветру, а еще и наоборот приумножат!

Дочерям он решил оставить сапфиры и янтарь. Конечно, последние камни были не такими ценными, однако в коллекции их набралось немало. Авраам часто изготавливал самые разные изделия из янтаря из-за простоты в обработке. Конечно, женщины не должны богатыми, равно как и обрезанными, потому что это не согласуется со здравым смыслом и божьими законами, но Авраам не мог оставить любимых дочерей ни с чем.

Внуки после смерти деда получат коллекцию бирюзы и аметистов. Молодежи этого вполне достаточно – если дать слишком много, то они все пустят на ветер или начнут вести праздный образ жизни. Авраам решил воздержаться от излишней щедрости, которая, как ни странно, могла причинить вред любимым внукам.

Коллекция золотых колокольчиков достанется правнучкам. Конечно, не бог весть какое состояние, однако оно определенно сделает их жизнь лучше и может помочь пережить трудные времена, если таковые настанут. Авраам был не только бережливым, но и заботливым прадедушкой, который думал о будущем, пытаясь сделать грядущие времена как можно более выгоднее и дешевле.

И вот, осталось распределить 777 монет, принадлежащих китайскому императору Фу Цынь! Примечательно, что выпустили их ограниченным тиражом – властелин Поднебесной пришел в восторг от рисунка, выгравированного мастером, и решил оставить деньги во дворце. Вторую партию делать не стали, потому что 777 штук императору было вполне достаточно для полного счастья.

Авраам начал распределять сокровища Фу Цыня между родственниками, выделяя каждому, сообразно жизненным приоритетам, характеру и потребностям. Каждая монетка стоила уйму денег! Впрочем, оно и понятно – вряд ли Авраам стал бы собирать в свою коллекцию всякий мусор, которому в базарный день цена два шекеля за ведро.

Целую ночь наш герой составлял завещание, распределяя нажитое добро между наследниками. Он закончил ближе к утру, когда за окном рассвело и запели птицы. Поспав несколько часов, Авраам поехал к знакомому стряпчему, которому доверил обязанности своего душеприказчика. Завещание оформили как полагается…

На следующий день Авраам скоропостижно скончался, подавившись мацой. Родственники слушали завещание со слезами на глазах, которые появились то ли от горя невосполнимой утраты, то ли от радости солидного приобретения – кто его знает. Может быть, вам тоже повезет стать богатым в одночасье – сыграйте прямо сейчас!