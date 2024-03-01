Сюжет 777 Lucky Hits

Вы когда-нибудь слышали о казино «Лаки Хитс»? Говорят, оно находилось на том самом месте, где пересекаются Лайм-Стрит и Линкольн-авеню. Теперь там лишь дешевые кабаки, клубы, пабы и прочие злачные места, в которых нет места азартным играм. Ну просто негде поставить столы, да и разрешения у владельцев местных заведений вряд ли имеются! Хотя, кто знает, может быть, кто-то из них держит подпольное казино, а сам делает вид, будто он такой весь законопослушный хозяин третьесортной пивнушки и спрашивать с него нечего...

В «Лаки Хитс» народ ходил толпами. Многим здесь везло, да так, как нигде в другом месте! Дело в том, что много столетий назад на месте этого казино находилось капище индейского шамана, который постоянно вызывал духов удачи, надеясь сделать жизнь своего племени лучше. Земля под «Лаки Хитс» буквально пропитана особой магией. Иногда духи удачи возвращаются сюда, ожидая увидеть шамана, но увы, тот давно умер, и они передают свою энергию любителям азартных игр. Ну а тем, в свою очередь, удается сорвать большой куш, стать обладателем суперприза или взять кассу... хотя нет, это уже чуть-чуть из другой оперы.

Иногда посетителям «Лаки Хитс» сказочно везло! В такие дни руководство казино хваталось за голову, подумывая о том, как свести концы с концами после очередного финта ушами, сделанного леди Удачей. Разумеется, все разрешалось. Казино продолжало «жиреть», счастливчики выигрывали, менее везучие проигрывали – после всплеска удачи баланс снова приходил в норму.

В один не очень прекрасный день «Лаки Хитс» решили прикрыть. То ли хозяин не договорился с властями, то ли нарушил какие-то правила, которые закон предъявляет к казино, а некоторые судачили, будто там вообще бандиты застрелили десять должников, включая священника католической церкви, и теперь это место проклято. В общем, черт его знает, кому верить! В любом случае «Лаки Хитс» закрыли, правда, казино продолжило работу, но, так сказать, в подпольном режиме.

Нелегальный игорный зал существовал лет десять. Честно говоря, он ничем не отличался от казино «Лаки Хитс», которое работало абсолютно легально, правда, находился в подвале здания, переделанного в бильярдный клуб. Без пароля пройти внутрь было невозможно. Если знаешь волшебные слова – тогда welcome, а иначе оставайся в бильярдном зале, покатай шары и до свидания!

Конечно, нелегальное казино накрыли. Когда копы хотят что-то сделать, они землю будут рыть носом, лишь бы осуществить задуманное. Ну вот и получилось, будь они неладны, а мир лишился отличного казино, в котором, порой так везло, что просто мама не горюй!

Теперь уже от «Лаки Хитс» осталось одной воспоминание. Само казино стало частью истории, однако то место, на котором индейский шаман призывал духов удачи, все еще пропитано особой магией. Сейчас на нем стоит стриптиз-клуб. Конечно, может быть, вам повезет, если зайти внутрь, но знающие люди говорят, что надо действовать по-другому. Обойдите здание, найдите в стене семьсот семьдесят седьмой кирпич (считайте ряды от нижнего левого угла, снизу вверх и так по очереди), постучите по нему семь раз и загадайте желание – оно обязательно исполнится. А если духи будут к вам благосклонны, то вы увидите волшебный слот, за которым никогда не проигрывают.