Сюжет Cache Rush

Банкира Вильсона одолела паранойя. Шли годы, возраст взял свое, и хорошо, что именно так, а не деменцией. Вильсон перестал доверять некоторым банкам, хранилищам и охранным фирмам, поэтому решил перевезти часть средств к себе домой. Золотые слитки, бриллианты, деньги – все это переехало в его особняк. Газеты трубили целую неделю, словно предупреждая воров всех мастей, мол, ребята не теряемся – самое время хорошо поработать!

Том всегда читал утреннюю прессу. Естественно, он был в курсе «переезда» богатства престарелого банкира. Будучи профессионалом, Том понимал – взять особняк Вильсона очень непросто, если вообще возможно! Впрочем, прежде чем делать выводы, следует провести разведку...

Хитрец Том познакомился с экономкой Вильсона и выведал у нее все, что хотел узнать. Действительно, банкира и его добро охраняли едва ли не как президента. Тому пришлось хорошо подготовиться и попросить помощи у друзей. Он хотел пробраться в тот кабинет, в котором Вильсон хранит свое добро – об этом парень узнал от экономки, разболтавшей все секреты своему кавалеру. Стоило только намекнуть ей о любви, и дамочку, что называется, понесло...

Наконец, Том закончил приготовления к делу всей своей жизни. После полуночи он появился у трехметрового забора, по которому каждую ночь пускали электрический ток – за ним находился двор. Стоило только перелезть на ту сторону, и через пару минут ты стоишь на пороге дома мистера Вильсона, но, увы, все было не так просто...

Том взорвал электромагнитную гранату, которую ему дал приятель из научной лаборатории, чтобы отключить камеры, висящие по периметру забора. Волна задела всего пару устройств, но и этого оказалось достаточно.

Том достал из рюкзака банку хлороформа, которую ему отдал приятель, работающий на фармацевтической фабрике, и вылил в ров, кишащий крокодилами. Через несколько мгновений чертовы рептилии начали плавать брюхом кверху. Некоторые, возможно, даже захлебнулись. А может быть и все сразу.

Том спустился в ров за несколько секунд до того, как камеры снова заработали. Он сделал подкоп и пробрался на другую сторону. Опытный вор заранее позаботился о собаках, разгуливавших во дворе – приятель, работавший дрессировщиком, дал ему особый спрей, вызывающий у животных сильное чувство страха и непроизвольное опорожнение кишечника (в редких случаях). Ни одна псина даже не посмотрела в сторону Тома, пробирающегося среди живой изгороди на задний двор.

Опытный вор понимал, что лучше всего лезть через крышу. Тем более один приятель, занимающийся альпинизмом, дал ему профессиональное снаряжение. Том забрался наверх, оставаясь незамеченным для охраны, которая шныряла тут и там. Он попал в дом через крышу. Припоминая рассказы очарованной экономки, вор осторожно пробрался по коридору и внезапно наткнулся на охранника, стоявшего на посту – пришлось вырубить этого парня мощным ударом в затылок!

И вот между безбедной жизнью Тома и богатством Вильсона осталось всего одно препятствие – надежная дверь, оснащенная кодовым замком. Нужно было подобрать комбинацию из трех чисел или знаков, и это оказалось совсем не так просто! У Тома ни черта не получалось... может быть, вы сможете? Попробуйте прямо сейчас и поторопитесь, пока тот охранник не очнулся – уж он-то обязательно поднимет всех на уши!