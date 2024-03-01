Сюжет Cash Truck

В 2142 году искусственный интеллект, который уничтожил добрую половину планеты, наконец победили. Информационные технологии были запрещены под страхом смертной казни без суда и следствия. Конечно, новый закон очень круто изменил привычную жизнь… впрочем, она уже давно изменилась и никогда больше не будет прежней.

Безналичные переводы исчезли как факт. Вопреки сюжетам глупых фантастических романов, деньги по-прежнему оставались в ходу и пользовались большим спросом по вполне понятными причинам! Из-за отсутствия возможности проводить безналичные операции, возить хрустящую наличность стали гораздо чаще. Разумеется, преступники воспользовались новым каналом заработка…

Каждый день на машины крупнейших банков совершались налеты. Некоторые банды занимались только так называемыми «караванами», идущими из одного города в другой или вообще через всю страну. Например, компания Одноглазого Джека – налетчики стали притчей во языцех среди инкассаторов. Банковская охрана, перевозившая деньги, мечтала увидеть бандитов лежащими в канаве или хотя бы в гробу. Увы для инкассаторов, Одноглазый Джек оставался жив и здоров, несмотря на многочисленные столкновения с охранниками «караванов».

В банке «Мани энд Фани» прекрасно знали о проделках печально известной банды. Тем не менее, отправить десятитонный грузовик наличных было просто необходимо! Правда, событие это хранили втайне, надеясь, что информация не просочится наружу. Конечно, служба безопасности старалась, как могла, но крыса, в смысле, информатор нашелся, и маршрут грузовика, набитого деньгами до отказа, стал достоянием общественности. Хуже всего, что об этом узнал и Одноглазый Джек…

В назначенный день машина выехала в сопровождении двух вооруженных отрядов. Эскорт из опытных стрелков должен был обеспечить полную безопасность, однако бывшие солдаты и полицейские еще не знали, с кем им предстоит иметь дело!

Грузовик доехал до пустошей Колорадо без приключений – ни одна живая душа не посмела посягнуть на денежки «Мани энд Фани»! В какой-то момент инкассаторы расслабились, надеясь доехать конечной точки пути без перестрелок, но как бы не так…

Никто толком не мог сказать, когда машины банды Одноглазого Джека появились на горизонте. Завязался ожесточенный бой, который продолжался более часа! Наконец эскорт грузовика сошел с дистанции – единственная охрана оставалась в кабине вместе с водителем. Инкассаторы вяло отстреливались, видимо, еще лелея в душе надежду на то, что им удастся отвоевать машину, набитую хрустящими долларами до самого верха!

Ребята Одноглазого Джека установили взрывчатку на двери кузова и взорвал заряд. Несколько пачек денег вылетели на дорогу, но кого будут интересовать такие мелочи, когда в грузовике лежат миллионы, которые так и просятся в добрые руки!

Денег оказалось гораздо больше, чем рассчитывали любители легкой наживы. Пришлось разобраться с охраной, сидевшей в кабине с водителем и остановить грузовик. Вместо перегрузки хрустящей «зелени» банда решила забрать машину целиком. Все равно никаких маячков на ней нет, потому что на высокие технологии мировое правительство наложило табу… А директор банка «Мани энд Фани» застрелился, когда узнал, сколько его денег исчезло в кармане Одноглазого Джека!