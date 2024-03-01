Doulito’s Garden
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Обзор Doulito’s Garden

Количество линий
Количество линий: 50
RTP
RTP: 85.51% - 95.87%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Doulito’s Garden

Много лет Дулито продавал мороженое. Его фургон переезжал из одного города в другой, и везде его встречали едва ли не с аплодисментами! В этом нет ничего удивительного, ведь все обожают мороженое. Тем более, такое вкусное, как у Дулито.

Так прошли годы. Дулито скопил предостаточно денег, чтобы осесть и заниматься делом своей мечты – ему всегда хотелось иметь собственный сад и радоваться жизни, глядя на дела рук своих! Продавец мороженого купил домик в тихом городке вместе с большим участком земли. Конечно, пришлось очистить его от бурьяна и мусора, прежде чем сделать пригодным для зеленых насаждений всех мастей.

Сначала Дулито позаботился о воде и поставил на участке бетонную конструкцию наподобие тех, в которых установлены фонтаны. Разумеется, снизу бил ключом подземный источник, поэтому хозяину не пришлось беспокоиться о водопроводе. В скором времени у воды поселилась большая зеленая лягушка, которая забавно надувалась, словно важный бургомистр какого-нибудь средневекового городка, и громко квакала. Дулито несказанно забавляла жаба, поселившаяся в его саду.

Работа потихоньку продвигалась! Хозяин начал обрабатывать землю и вскоре посадил первые растения: кукурузу, спаржу и горох. Последние выросли несказанно огромными! Казалось, они смотрят на садовника и улыбаются во весь рот, будто бы говоря «спасибо!» и «кланяясь» в знак благодарности, когда подует ветер.

Конечно, Дулито продолжал сажать все подряд, руководствуясь рекомендациями садоводов, о которых прочитал в специальных книгах. Ох, сколько там было дельных советов! К тому же, Дулито не жалел хороших удобрений, без которых вырастить хороший урожай просто нереально!

Потом хозяин маленького цветущего рая посадил несколько грядок декоративных цветов. Стоило только им распуститься, как прилетели пчелы. Насекомые тихонько жужжали, опыляя цветы – они добавляли клумбам особую эстетическую изюминку! Главное не трогать пчел руками... Дулито имел глупость совершить досадную ошибку! Больше он ее никогда не повторит, можете поверить. Или даже проверить, если сомневаетесь.

Дулито сделал своими руками великолепный сад, на который было приятно посмотреть! Все шло просто отлично, пока не появился он...

Однажды утром Дулито пришел в сад, собираясь полить растения и увидел глубокую нору, из которой на него смотрела лисья морда. В принципе, хозяин был не против соседства с рыжим прохвостом, но что если тот перероет весь сад?! Лис повредит корни деревьев, растений и цветов. Все то, во что Дулито вложил свою душу, силы, время и деньги, попросту зачахнет!

Этого допустить было никак нельзя! Дулито выкурил лиса и врезал ему лопатой без зазрения совести. Получив по хребту, рыжий побежал в сторону леса, сверкая хвостом. Дулито кинул ему вдогонку камень, громко выругавшись, когда представил, как из-за гнусного похитителя кур его работа идет насмарку.

В общем, лис хорошенько получил на орехи. Он исчез и больше никогда не возвращался в чудесный сад Дулито. А тот продолжал возделывать землю и вскоре собрал первый урожай, часть которого успешно продал на рынке. Оказалось, что любимое дело может приносить хороший заработок не хуже вагона с мороженым.

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