О провайдере Endorphina

Компания Endorphina была основана в 2012 году, ее владельцем является Ян Урбанец. Уже к 2015 году провайдер стал известен для широкой аудитории, так как в это время были заключены знаковые для фирмы соглашения с платформами SoftSwiss и BetConstruct.

На данных платформах работает более 1000 онлайн казино, поэтому игровые автоматы студии стали доступны большому количеству игроков.

На данный момент Endorphina одна из ведущих компаний, делающих программное обеспечение для онлайн казино.

Софт компании проходит проверку на честность. Независимая лаборатория под названием iTechLabs проверяет ГСЧ (генератор случайных чисел) во всех слотах Endorphina, так что тут все честно и провайдер имеет соответствующий сертификат этой лаборатории.

Еще есть сертификат GLI (Gaming Laboratories International), еще одна независимая лаборатория по проверке честности работы игровых автоматов.

Контактные данные: 27/28, Triq Torri Wejter, Birkirkara BKR 4730, тел: 420222564222.

Программное обеспечение

С момента своего основания провайдер Endorphina специализируется исключительно на создании игровых слотов. Других азартных игр за исключением автоматов компания не делает.

Общее количество слотов, произведенных данной студией более 150. Их коллекция постоянно обновляется, новые игры выходят с завидной периодичностью по несколько штук в месяц.

Средний RTP у игровых автоматов составляет 96%. Средний MAX WIN в слотах 3000X.

Механика, как и сюжеты игр отличаются разнообразием, графика на современном уровне. Кстати, на нашем форуме Вы можете почитать их, а также ознакомиться с Демо версиями игр.

Лицензирование

Что касается лицензии, то она предоставлена MGA (Мальтой) именно по ней компания может официально работать в Европейском Союзе, также у провайдера Endorphina есть лицензия Romania.

Слоты с большим Max Win

Как было сказано выше средний Max Win в слотах Endorphina но тут есть и игровые автоматы с очень большими максимальными выигрышами. Хочется рассказать о двух играх.

Слоты с большим Max Win :

Royal Xmass. Royal Xmass 2.

На данный момент одни из самых крупных выигрышей у Эндорфины в слотах Royal Xmass и Royal Xmass 2. Max Win который тут можно поймать – это рекордные X93750 (для обоих играх). Отличие у них визуальное и во второй части немного больший RTP 96.05% против 96.01%.