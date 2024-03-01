Сюжет Lord of the Seas

Джон Джонс наводил страх на добропорядочных моряков долгие годы! Он избороздил Карибское море вдоль и поперек, убивая, грабя и, разумеется, насилуя все, что для этого пригодно. Однажды в его пропитавшиеся кровью руки попала карта сокровищ, составленная то ли Флинтом, то ли еще каким другим пиратом старой школы, которых хлебом не корми, только дай зарыть клад где-нибудь у черта на рогах.

Джон Джонс скомандовал плыть на остров, ориентируясь на указания неизвестного картографа. Ближе к ночи началась страшная буря, и пиратский корабль налетел на риф. Судно, наводившее страх на моряков много лет, благополучно пошло ко дну вместе со спящей командой, которая в тот вечер осушила едва ли не все запасы рома.

Выжили только капитан и шкипер. К счастью, Джон Джонс умудрился сохранить карту, которая только слегка промокла, но не пострадала. Наконец, капитан, ориентируясь по солнцу, тучам и ветру (настоящий пират и не такое может!) понял, что находится на том самом острове, что, конечно, немного утешало. Он решил обследовать все вокруг, взяв с собой вечно пьяного шкипера, который даже сейчас умудрился найти бутылку рома среди обломков корабля, вынесенных на берег.

Отряд из двух человек осматривал остров, пытаясь найти пещеру, указанную на карте. Вдруг им на пути попалась ветхая лачуга, в которой Джон Джонс обнаружил веники трав, бутылочки с эликсирами и несколько скелетов – возможно здесь раньше жила ведьма или какой-нибудь волшебник, или, может, алхимик, который был вынужден бежать, потому что преподнес королю вместо эликсира молодости отличное слабительное.

Шкипер, допив весь ром, потянулся к одной из бутылочек, от которой пахло великолепным вином. Джон Джонс гаркнул на него, и тот случайно пролил три капли, упавшие прямо на скелета, лежащего на полу. Костлявый мгновенно зашевелился, и встал, глядя на людей, которые, надо признаться, были несколько ошеломлены произошедшим.

Капитан, придя в себя, забрал у шкипера бутылку, и оживил всех скелетов, валявшихся в избушке и во дворе. Они послушно следовали за своим хозяином, который продолжил искать пещеру.

Через пару часов полуживой отряд нашел тот самый грот, находящийся в глубине острова. Наконец пиратские ручонки добрались до сундука, набитого золотом. Оставалось только реквизировать корабль и продолжать карьеру на ниве пиратства...

Кое-как живые вместе со скелетами сколотили лодку и стали ждать, когда какой-нибудь корабль встанет на якорь недалеко от острова. Вскоре они заметили торговое судно, которое вполне могло стать и пиратским – по-крайней мере, для начала это очень даже неплохой вариант! Под покровом ночи Джон Джонс вместе со своей полуживой командой подплыл к кораблю, оставаясь незамеченным, и перебил спящих моряков.

Скелеты оказались весьма способны к обучению, поэтому корабль вскоре отправился в новое плавание. А если кто-то надеялся, что Джон Джонс погиб и теперь перестанет терроризировать суда морских компаний, то, увы, это не так! Капитан по-прежнему убивает, грабит и насилует, а заниматься любимым делом ему помогает вечно пьяный шкипер и дюжина скелетов, которые владеют мечом ничуть не хуже живых.