Сюжет Fresh Crush

Виктор получил в наследство участок, на котором росли фруктовые деревья. Покойному отцу было абсолютно начихать на маленькую плантацию, находящуюся высоко в горах. Деревья и кустарники приносили урожай, пользовавшийся спросом лишь у местных жителей, поселившихся у подножья гор. Впрочем, половина из них ничего не покупала, а просто нагло воровала с участка, за которым не особенно-то и присматривали.

Однажды Виктор поехал осмотреть свое владение, чтобы решить судьбу полученного наследства. Он хотел продать его и дело с концом! Оставалось только надеяться, что удастся найти покупателя на чертов участок, который некто совершенно безумный обустроил в горах...

В целом, владения оказались весьма неплохими, и это обнадеживало – возможно, их удастся продать кому-нибудь готовому хорошенько вложиться и поставить бизнес на конвейер. По-крайней мере, Виктор надеялся на подобный исход. Он уже представлял, как продаст папашин участок подороже, как вдруг наступил на камень. Выругавшись, Виктор хотел пнуть его со всей силы, но, когда увидел, что за «фрукт» попался ему под ноги, то просто открыл рот, лишившись дара речи!

Владелец маленькой плантации наступил на алмаз! Виктору повезло найти достаточно большой камень, стоивший целое состояние. Удивительно, но факт: алмаз имел практически идеальную огранку, многократно повышавшую цену.

Виктор поскорее припрятал камень в карман, пока никто не видит. Теперь у него появился серьезный повод задуматься: может быть, старик был вовсе не так глуп, как кажется? А что, если это не простой участок, засаженный фруктовыми деревьями? Возможно, вся эта растительность – маскировка, под которой скрываются многомиллионные залежи!

Виктор обошел свои владения, буквально сканируя каждую пядь земли и надеясь отыскать еще хотя бы один алмаз. Увы, аттракцион неслыханной щедрости закончился – под ногами валялась только земля, листья, фрукты, да ягоды.

Виктор уехал, собираясь отправить сюда спецов, которые смогут разобраться, что тут под землей. Эксперты прибыли на следующий день и занялись изысканиями. Через несколько дней Виктор получил отчет, согласно которому его участок находился в аккурат над залежами алмазов! Разумеется, он раздумал продавать «сокровищницу», которая могла изменить всю жизнь своего нового владельца.

Первым делом Виктор организовал охрану плантации. Позаботившись о безопасности, он переключился на добычу. Через некоторое время на участке появилось оборудование, штат инженеров и рабочие, которые трудились в поте лица, добывая алмазы. Конечно, нельзя было сказать, что Виктору досталась невесть какая жила, однако камешков все же находилось предостаточно.

Новоиспеченный миллионер не понимал только одного – почему старик не сказал ему, в чем тут дело?! Если бы не тот камень, то Виктор так бы и продал целое состояние, можно сказать, за бесценок! Возможно, ныне покойный отец и сам не знал, какой он на самом деле богач...

Алмазный бизнес Виктора развивался семимильными темпами. Вскоре ему стало тяжеловато работать в одиночку – на все банально не хватало времени! Виктору срочно требовался компаньон, готовый заниматься серьезным делом и зарабатывать миллионы. Попробуйте себя в новой роли и пусть вам повезет!