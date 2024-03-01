Сюжет Hot Puzzle

Матушка Дороти много лет содержала великолепный дом терпимости, в котором побывали все мужчины нашего города. Холостяки шли туда с гордо поднятой головой и входили через парадный вход, а «женатики» незаметно пробирались к заднему выходу, потирая потные ручонки в предвкушении сладостных удовольствий. Клиентов у матушки Дороти и ее не очень благородных девиц было хоть отбавляй!

Правда сроки годности никто не отменял даже для прекрасных прелестниц: отработав свое на ниве любовных утех, дамочки уходили на пенсию. Казалось, в этом нет ничего страшного – так и должно быть! Но заведению матушки Дороти требовалась новая кровь, а ее почему-то не поступало.

Кто его знает, что за ерунда началась в этом мире... может быть, дело в проклятой англиканской церкви, которая всюду совала нос со своей моралью? Или во всем виноваты чертовы методисты, навязывающий добрым людям семейные ценности! Короче говоря, молодые девушки, не отягощенные моральными принципами, стали настоящим дефицитом.

Чего только стоило матушке Дороти заманить в свои сети очередную нимфу, которая казалась ей ценной сотрудницей! Кадровый голод в борделе достиг своего пика, когда гостям пришлось становиться в очередь к одной из оставшихся девушек. И тогда начал сбываться ночной кошмар, снившийся хозяйке заведения в самых страшных снах – произошел отток клиентов! Джентльмены приходили все реже, выручка уменьшалась, Дороти пришлось затянуть поясок и увеличить рабочий день на пару часов – вот так выглядел крах знаменитого борделя, который много лет был лучшим в нашем славном городе.

Конечно, Дороти не собиралась вставать «к станку». Она повысила оплату своим милашкам, и их стало несколько больше, а потом задумалась над тем, как привлечь джентльменов обратно в руки очаровательных прелестниц.

Так она придумала акцию «Горячий пазл», в которой могли участвовать все желающие. Победителя, который справится быстрее остальных, ждала награда – ночь с первой красавицей заведения! Разумеется, бесплатно – половой банкет оплачивал организатор!

Эх, кто бы мог подумать, что мужчины в нашем городе так любят пазлы! Бордель Дороти буквально ломился от желающих пособирать мозаику. Тем не менее, победитель был только один – счастливчик получил обещанную награду, а всем остальным участникам позволили воспользоваться услугами нимф с праздничной скидкой. К тому же всех «собирателей» ожидали поощрительные призы – свежие фрукты и ягоды в любых количествах.

Победителем стал восьмидесятилетний старичок, который просто обожал пазлы, поэтому у остальных не было никаких шансов обойти его хотя бы на секунду. Несмотря на почтенный возраст, он все еще испытывал тягу к близкому общению с прекрасным полом, и вот судьба в лице Дороти помогла ему скрасить последние годы уходящей жизни, что, несомненно, очень хорошо!

Реклама сработала как бомба разрушительной силы: поток гостей увеличился в разы, дом терпимости работал круглые сутки, деньги потекли рекой – в общем, матушка Дороти зажила, как в старые добрые времена! Кстати, иногда она повторяет акцию «Горячий пазл», так что если у вас есть желание повеселиться бесплатно, то обязательно приходите. Главное, чтобы тот дед не заглянул на огонек – тогда этому знатоку пазлов опять достанется все самое сладенькое...