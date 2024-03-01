Сюжет Dia De Los Muertos

День мертвых проходит с 1 по 2 ноября. История одного из самых больших праздников, который в Мексике отмечает каждый, уходит далеко в прошлое – примерно на 2500 – 3000 лет назад. Ацтеки праздновали целый Месяц мертвых в честь богини Миктлансиуатль, надеясь таким образом умилостивить одну из правительниц преисподней. Вторым властелином мира мертвых был ее супруг, который тоже не имел ничего против подобных почестей.

Наверняка многие мачо хотели бы гулять целый месяц, предаваясь безделью, но теперь на почитание умерших отводится всего один день. Считается, будто умершие могут посетить родственников и друзей, чтобы принести им благословение богов. В День мертвых все добропорядочные мексиканцы идут на кладбище и ставят на могилах близких людей особые алтари или устраивают домашнюю церемонию.

По улицам самых разных городов разгуливают ряженые, переодевающиеся в покойников разной степени свежести. Некоторые и вовсе изображают из себя скелетов! Ряженые мертвецы ведут себя прилично и очень приветливы, по-крайней мере до тех пор, пока не выпьют бутылочку-другую текилы. А потом бывает всякое... иногда полиция задерживает зомби, призраков и других обитателей загробного мира за мелкое хулиганство или потасовку в кабаке. Но это редкость! Большинство мексиканцев прекрасно понимают, насколько важно почитать мертвых и ведут себя достойно. Кстати, ЮНЕСКО тоже одобряет великий национальный праздник и официально признала это событие объектом нематериального культурного наследия человечества – соответствующее постановление было издано в 2003 году.

На День мертвых принято готовить самые разные сладости, символизирующие смерть и останки. В основном добрые люди пекут черепа, который обливают глазурью и подают в таком виде всем желающим. Конечно, особый хлебный пирог тоже готовят в каждом доме – это фирменное блюдо, которое неразрывно связано с Днем мертвых. Кстати, очень нравится не только духам и покойникам, но и вполне себе живым людям.

Говорят, в особый день можно поднять из могилы душу, находящуюся в загробном мире. Это отличный способ заглянуть в будущее! У мертвых все едино, они знают, что произойдет и когда. Просто задайте вопрос умершему и получите исчерпывающий ответ, как из энциклопедии. Для пробуждения души покойного следует установить на могиле алтарь, разложить на нем сладкие черепа разных цветов и поставить бутылку текилы, которую нужно открыть, а затем необходимо прочитать заупокойную молитву. Совершив простой ритуал, обратитесь к умершему своими словами, и его душа тотчас появится рядом. Правда, вы ее не увидите, но оно и к лучшему! А не то перспектива появления у могилы покойного свеженького трупа стала бы вполне реальной...

Ритуал следует проводить на закате. Днем с большой вероятностью ничего не выйдет. На кладбище приходите трезвым и одному или в небольшой компании. Мертвые не любят, когда рядом полно гуляк, пусть даже и настроенных предельно дружелюбно.

Вот, например, Диего хотел бы вызвать из могилы свою возлюбленную по имени Мария. Вы можете посмотреть, как безутешный мачо будет налаживать контакт с миром мертвых. Возможно, вам тоже когда-нибудь пригодится этот ритуал, чтобы заглянуть в будущее, узнать ответ на тревожащий вопрос или просто почтить память безвозвратно ушедшего человека.