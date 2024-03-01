Сюжет Late Night Win

На самом деле отмывать деньги очень сложно! Легавые, налоговая, ФБР и прочие государственные структуры неусыпно следят за движением финансовых потоков из одного кармана в другой. Нельзя просто так взять и положить заработанное себе, иначе можно оказаться в тюрьме…

Мафиозные боссы Вегаса прекрасно знакомы со всеми проблемами, которые возникают, когда приходит время обналичить деньги – именно поэтому они и создали казино «Лате Найт»! Здесь частенько проводятся розыгрыши, турниры и прочие акции, за победу в которых предусмотрены очень щедрые призы. Управляющий, хозяин казино знает, кто должен выиграть и что. А если этого не произойдет, то ему сделают бетонные башмаки и отправят на дно озера Мид кормить рыбок!

И вот, в казино «Лате Найт» снова намечается очередной турнир. Конечно же, мистер Смит, занимающий пост управляющего, прекрасно знает, кому и какой приз достанется. Сегодня он получил все необходимые инструкции – оставалось только выполнить их и радоваться жизни…

Вот, например, Толстый Чарли должен получить эксклюзивную версию «Ламборджини Диабло», вероятно, за помощь в перевозке нелегальных мигрантов. Дешевая рабочая сила пользуется в стране бешеным спросом! Но вот беда – вечно эта миграционная служба вставляет палки в колеса и, возмутительнее всего то, что государство не дает работать честным неграм, латиносам, всем этим индейцам… да черт их разберет, кому еще! Короче говоря, несчастным людишкам, которые готовы вкалывать за пять долларов в неделю.

А Лысый Джейк получит сто миллионов долларов. Не больше – ни меньше, а ровно столько. Официально этот джентльмен владел сетью прачечных. Небольшой и не очень популярной у жителей города, честно говоря. Но, как говорят, это не единственное направление, в котором тот ведет бизнес. Основная специализация Лысого Джейка – заказные убийства. Видимо, кто-то снова отправился к предкам благодаря его команде! Смит не знал подробностей, да и знать не хотел, потому что чем меньше знаешь, тем крепче сон – это факт.

Обычно управляющий казино «Лате Найт» объявляет победителей лично. Вместе с ним на сцене присутствует бессменная соведущая Джина Джойс, которая управляет сетью подпольных борделей, в которых трудятся тысячи женщин всех возрастов. Работают дамочки в основном за гроши, за дозу, миску похлебки или обещания вернуть паспорт. Многие получают эту «работу» с подачи Толстого Чарли – благодетель какой, ничего не скажешь…

На этот раз Джина Джойс тоже значилась в числе победителей, поэтому церемонию награждения Смиту предстоит вести одному. На этот раз она должна была получить колье с бриллиантами, которое стоит целую кучу денег!

Ну и, конечно, были просто счастливчики, которым везло. Правда, они выигрывали гораздо более скромные призы. Тем не менее, казино выдавало вознаграждение от и до, вплоть до последнего цента, чтобы поддерживать репутацию. В общем-то, легавые догадывались, что тут за победители, и какие им достаются призы, однако официально полиция не могла ничего предъявить.

Вечером Смит объявит тех, кто должен победить. И игроков, оказавшихся самыми везучими. Возможно, вы тоже хотите испытать удачу? В таком случае загляните в казино «Лате Найт» прямо сейчас!