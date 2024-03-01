О провайдере Eyecon

В конце 90-х годов XX столетия в Австралии появился новый провайдер, который начал производить игровые автоматы для наземных казино – бренд Eyecon был основан командой энтузиастов, которая не рассчитывала на большой успех, но хотела предложить азартным игрокам интересные и прибыльные развлечения. Через несколько лет провайдер вышел на интернет-рынок, и в 2002 году запустил первый слот Temple of Iris. Он моментально покорил поклонников азарта неплохой для того времени графикой, оформлением в стиле Древней Греции и внушительными призами. Через 4 года вышел еще один автомат – Fluffy Favorites получил ретро-дизайн, красивые символы и ряд инструментов, которые упрощали получение призовых.

В 2015 году специалисты бренда переехали в новый офис, который был открыт на территории Нормандских островов. Через два года провайдер стал дочерним предприятием небезызвестной Playtech.

На сегодня в портфолио компании представлено более 135 игровых автоматов, отличающихся от продуктов конкурентов красочной визуальной составляющей, идеально работающими механиками, математическими моделями.

Несмотря на основную специализацию, провайдер занимается благотворительностью. Пожары, которые происходили в родной для компании Австралии в 2020 году, стали стартом для создания благотворительного фонда, цель которого борьба с последствиями этой трагедии.

Лицензирование

Провайдер Eyecon работает официально – были получены лицензии комиссий по азартным играми Мальты, Олдерни, Великобритании. Игровые продукты тестируются независимыми лабораториями, поэтому конечный пользователь может быть уверен в высоком качестве и честности слотов. Все автоматы работают на базе генератора псевдослучайных чисел – в работу ПО не может вмешиваться казино и игрок, а все результаты выпадают случайным образом.

Программное обеспечение

Игры разработчика построены на базе технологии HTML5, за счет чего они адаптированы под устройства с разными операционными системами и диагоналями экранов.

Игровые автоматы, выпущенные Eyecon, обладают приятным визуалом, могут похвастаться стабильной работой и предлагают гемблерам следующие особенности:

Бонусы. Eyecon экспериментирует с бонусными системами, стремясь предложить пользователям интересные решения в плане дополнительных возможностей для выигрышей. В слоты интегрированы интересные опции, включая Rainbow Reels и Sticky Wilds. Джекпоты. В игровых автоматах компании разыгрываются прогрессивные джекпоты, способные достигать огромных сумм. Разноплановые тематики. В коллекции доступны автоматы классического, тематического типа.

Eyecon – ведущий провайдер, имеющий репутацию разработчика высококачественных слотов, которые нравятся как новичкам, так и гемблерам с опытом.

Интересные слоты

Love Lines (RTP – 90%)

В игровом автомате обыгрывается тема романтики и любви, он оформлен в приятных светлых тонах, и отлично подходит представительницам слабого пола. В слоте присутствуют разные бонусы: скаттеры и вайлды, сеты с фриспинами, множители. Продукт отличается средней волатильностью, интересным игровым процессом и щедростью.

Enchanted Prince 2 Lines (RTP – 93.1%)

Слот, который продолжает историю одноименного игрового автомата. Кроме красивой графики и музыки в нем игрок найдет фриспины, расширяющийся Wild, скаттеры, и особый бонус – pick–me.

Giddy Up (RTP – 93%)

Слот понравится любителям конских скачек. Запуская барабаны, пользователь может получить бесплатные вращения, особые символы, повторные спины. Автомат со средней волатильностью часто дает выиграть, поэтому любим игроками.