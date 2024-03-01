Eyecon
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Обзор провайдера Eyecon

Год основания
Год основания: 1997
Страна
Страна: Австралия
Город
Город: Брисбен
Владелец
Владелец: Кен Цвибель
Игры
Игры: слоты, бинго, скретч-карты
Сервер
Сервер: eyecongames.com
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О провайдере Eyecon

В конце 90-х годов XX столетия в Австралии появился новый провайдер, который начал производить игровые автоматы для наземных казино – бренд Eyecon был основан командой энтузиастов, которая не рассчитывала на большой успех, но хотела предложить азартным игрокам интересные и прибыльные развлечения. Через несколько лет провайдер вышел на интернет-рынок, и в 2002 году запустил первый слот Temple of Iris. Он моментально покорил поклонников азарта неплохой для того времени графикой, оформлением в стиле Древней Греции и внушительными призами. Через 4 года вышел еще один автомат – Fluffy Favorites получил ретро-дизайн, красивые символы и ряд инструментов, которые упрощали получение призовых.

В 2015 году специалисты бренда переехали в новый офис, который был открыт на территории Нормандских островов. Через два года провайдер стал дочерним предприятием небезызвестной Playtech.

На сегодня в портфолио компании представлено более 135 игровых автоматов, отличающихся от продуктов конкурентов красочной визуальной составляющей, идеально работающими механиками, математическими моделями.

Несмотря на основную специализацию, провайдер занимается благотворительностью. Пожары, которые происходили в родной для компании Австралии в 2020 году, стали стартом для создания благотворительного фонда, цель которого борьба с последствиями этой трагедии.

Лицензирование

Провайдер Eyecon работает официально – были получены лицензии комиссий по азартным играми Мальты, Олдерни, Великобритании. Игровые продукты тестируются независимыми лабораториями, поэтому конечный пользователь может быть уверен в высоком качестве и честности слотов. Все автоматы работают на базе генератора псевдослучайных чисел – в работу ПО не может вмешиваться казино и игрок, а все результаты выпадают случайным образом.

Программное обеспечение

Игры разработчика построены на базе технологии HTML5, за счет чего они адаптированы под устройства с разными операционными системами и диагоналями экранов.

Игровые автоматы, выпущенные Eyecon, обладают приятным визуалом, могут похвастаться стабильной работой и предлагают гемблерам следующие особенности:

  1. Бонусы. Eyecon экспериментирует с бонусными системами, стремясь предложить пользователям интересные решения в плане дополнительных возможностей для выигрышей. В слоты интегрированы интересные опции, включая Rainbow Reels и Sticky Wilds.
  2. Джекпоты. В игровых автоматах компании разыгрываются прогрессивные джекпоты, способные достигать огромных сумм.
  3. Разноплановые тематики. В коллекции доступны автоматы классического, тематического типа.

Eyecon – ведущий провайдер, имеющий репутацию разработчика высококачественных слотов, которые нравятся как новичкам, так и гемблерам с опытом.

Интересные слоты

Love Lines (RTP – 90%)

В игровом автомате обыгрывается тема романтики и любви, он оформлен в приятных светлых тонах, и отлично подходит представительницам слабого пола. В слоте присутствуют разные бонусы: скаттеры и вайлды, сеты с фриспинами, множители. Продукт отличается средней волатильностью, интересным игровым процессом и щедростью.

Enchanted Prince 2 Lines (RTP – 93.1%)

Слот, который продолжает историю одноименного игрового автомата. Кроме красивой графики и музыки в нем игрок найдет фриспины, расширяющийся Wild, скаттеры, и особый бонус – pick–me.

Giddy Up (RTP – 93%)

Слот понравится любителям конских скачек. Запуская барабаны, пользователь может получить бесплатные вращения, особые символы, повторные спины. Автомат со средней волатильностью часто дает выиграть, поэтому любим игроками.

Игры провайдера
Lost Island
Lost Island
Lucky’s Fish and Chips
Lucky’s Fish and Chips
Champions of Poseidon
Champions of Poseidon
Twinkle
Twinkle
Gets the Worm
Gets the Worm
Beat The Bobbies At The Tower of London
Beat The Bobbies At The Tower of London
Crystal Lotus
Crystal Lotus
Past the Post
Past the Post
Piggy Payout
Piggy Payout
Pig’s Feast
Pig’s Feast
Rebets Splendour
Rebets Splendour
Secret Garden
Secret Garden
Shaman Spirit
Shaman Spirit