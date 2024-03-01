Сюжет Champions of Poseidon

Посейдон совершенно не справлялся с обязанностями морского царя, хотя видят боги, он старался, еще как! Впрочем, сколько на земле морей, океанов, рек и озер – попробуй, уследи за ними за всеми! Одни воды люди превратили в токсичную помойку, другие пересохли, третьи наполнились созданиями, которые вообще должны жить в другой части света – началась полная ерунда, и морской царь упорно ломал голову над тем, что со всем этим делать...

Сколько бы Посейдон не отмахивался от факта, который был более чем очевидными, ему все же пришлось признать: без советника не обойтись – нужна еще одна умная голова, а, может быть, и несколько. Разумеется, царь всея морей и вод не хотел брать в приближенные кого угодно – ему требовались только самые лучшие!

Посейдон созвал умнейших созданий со всех уголков океана. Целых две недели он смотрел, слушал и выбирал. Из нескольких сотен претендентов стать правой рукой морского царя осталось всего трое: тритон, русалка и сестра Посейдона, рассчитывавшая на родственные связи. Правда, братец оказался суров, но справедлив, поэтому хитроумной родственнице пришлось участвовать в конкурсе наравне с остальными.

Оставшимся претендентам пришлось решать множество экономических задач, состязаться в силе и ловкости и выполнять другие задания. А Посейдон все смотрел, пытаясь выбрать лучшего чемпиона. Наконец морской царь решился сделать советниками всех троих, однако им предстояло последнее испытание...

Далеко на севере Атлантического океана находилась огромная скала, торчавшая из воды. Возле нее смертные, поклонявшиеся Посейдону, возвели две высоченные статуи. Когда-то в этом месте находился дворец бога всех водоемов, пока не произошел досадный случай: будучи юн и горяч, морской царь пытался заниматься магией без должной подготовки – он призывал самых разных существ из других миров себе на потеху.

Произнеся очередной заклинание, Посейдон вызвал из какой-то дыры вселенского масштаба огромную рыбу, которая оказалась прожорливее десятка гигантских китов! К тому же она имела злобный нрав, огромные клыки и ела всех, до кого могла дотянуться своими челюстями, усеянными острыми зубами. Хуже всего было то, что опасная хищница имела полный иммунитет к магии! Разумеется, Посейдон пытался уничтожить призванное создание, да только все оказалось без толку...

Рыба из другого мира захватила дворец морского царя. Сам повелитель и его поданные, которым повезло остаться в живых сбежали, куда подальше. Конечно, все, что было во дворце, так и лежит там до сих пор, в том числе и сокровища.

Посейдон хотел вернуть свое богатство, а заодно и избавиться от проклятого создания, которое устроило просто небывалую бурю! Теперь от мог бы и сам взять хищницу за жабры, однако это все равно чревато определенным риском – кто его знает, не откусит ли монстр морскому властелину полруки, перед тем как выдохнет последние пузыри!

Посейдон собрал претендентов на звание чемпиона и советника. Он рассказал им о последнем испытании. Компании всего-то и надо было принести во дворец голову злобной рыбы, ну, или хотя бы хвост, усеянный смертоносными шипами. После успешного выполнения последнего задания чемпионов ожидали титулы, почести и награда... естественно, они согласились и поплыли в заброшенный дворец, потому что отступать было уже слишком поздно.