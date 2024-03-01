Сюжет Gets the Worm

Ранняя пташка Мэг сбежала от людей с неделю назад и была очень счастлива обретенной свободе. Она поселилась в заброшенном скворечнике, который кто-то повесил на дерево, росшее неподалеку от курятника.

Каждое утро Мэг просыпалась, смотрела на большой красивый цветок и радовалась жизни, а потом громко пела любимую песенку. Часто она вставала раньше петуха, из-за чего тот косо посматривал на нее и угрожающе точил шпоры. Впрочем, Мэг не особенно боялась «хозяина» курятника – она всегда сможет взлететь на дерево, и тогда он останется кудахтать внизу. Пускай хоть лопнет от зависти, раз не может встать пораньше, да пропеть свое «ку-ка-ре-ку»!

Песни это, конечно, хорошо, но кушать вовремя и много – еще лучше! А Мэг уже давно не ела так, как дома у людей, и перебивалась случайной добычей. Она заметила, что курицы целыми днями что-то клюют на земле и спросила, зачем, они, собственно, это делают. Словоохотливый бройлер пояснил: разумеется, ищут червячков! Он поймал одного для Мэг – она склевала шевелящуюся еду, и предложенное лакомство пришлось ей по вкусу. Конечно, это было не очень похоже на зернышки, которые давали ей люди, но тоже весьма неплохо.

Ранняя пташка начала клевать землю, как показывал бройлер, однако вместо вкусных червей ей удалось добыть только песок и мелкие песчинки. Склюнув камешек покрупнее, она едва не подавилась!

Увидев пернатого конкурента, сунувшего нос в чужую землю, курицы прогнали Мэг, запретив искать червей на территории курятника под страхом вырывания перьев из хвоста! Пришлось ей улететь за забор, которым был обнесен курятник с прилегающей территорией.

Земля тут оказалась еще хуже! Мэг клевала-клевала, надеясь отыскать червячка, но так ничего и не нашла. Она решила, что земля просто слишком сухая и нуждается в регулярном поливе.

Пташка отыскала рядом с курятником лейку, к которой курицы были совершенно равнодушны, и начала поливать землю, чтобы сделать ее более комфортной для червячков. Это продолжалось с неделю! Нет ничего удивительного в том, что почва под деревом, на котором поселилась Мэг, превратилась в маленькое болото.

Наконец, пташка перестала поливать землю. Она начала клевать почву в надежде отыскать хоть какого-нибудь червя. Увы, единственной ее добычей оказалась сырая земля. Возможно, грунт и стал более комфортным для проживания червей, однако ни одного «новосела» почему-то не было и в помине.

Между тем начались холода. Мэг сидела в своем гнезде, трясясь от холода, страдая от голода и переживая от одиночества – хозяева перестали выпускать кур на прогулку, поэтому ей теперь приходилось коротать дни без общества пернатых собратьев.

Она долго думала, пытаясь определить, что для нее более ценно: сытая жизнь в клетке или абсолютная свобода. Ладно, на самом деле Мэг очень быстро сделала выбор в пользу прежней жизни. Она выпорхнула из гнезда и полетела домой, мечтая снова оказаться в клетке, в которой есть вода и зерно.

Усевшись на подоконник, птичка постучала клювом в стекло. Человек тут же открыл окно и с радостью посадил найденную Мэг обратно. Наевшись и напившись вдоволь, она зачирикала, восславляя в своей песне клетку и проклиная чертову свободу, от которой одни проблемы!