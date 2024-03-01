Сюжет Rebets Splendour

Майк познакомился с Тиной на вечеринке, проводившейся одним благотворительным фондом! Ну, знаете, через них миллионеры отмывают грязные деньги, прикрываясь заботой о ближних. Майк влюбился в стройную изящную шатенку с первого взгляда! Красота Тины покорила многих джентльменов, но свое сердце она подарила только одному – им оказался герой нашей маленькой, но очень поучительной истории.

Очарованный миллионер предложил девушке выпить шампанского, между ними завязался разговор, и вот знакомство произошло. После состоялось свидание, потом еще и следующее... через пару недель они появлялись вместе на всех светских тусовках, куда приходят богатые и знаменитые. Сногсшибательная пара приезжала на красной ламборджини, которую все прекрасно знали – любимое авто Майка выглядело просто великолепно!

Спустя месяц миллионер сделал красавице предложение. Разумеется, Тина сказала «да». Еще бы, такой мужчина – мечта любой женщины! Правда, Майк прекрасно понимал, что сотни красавиц хотят быть с такими как он исключительно ради денег. Более того, некоторые дамы, которых, можно сказать, вытащили из помойки, начинают изменять мужьям сразу после брака. И ему до смерти не хотелось пополнить ряды богатых рогоносцев!

Майк предложил даме своего сердца брачный контракт с нехитрыми условиями: супруг, уличенный в адюльтере, остается после развода ни с чем. Тина согласилась поставить свой автограф там, где требовалось, и заверила будущего мужа в чистой и бескорыстной любви. Свадьба состоялась через несколько дней после заключения брачного контракта.

Начался медовый месяц. Новобрачные объехали полмира, летая на самолете и плавая на корабле, принадлежащим Майку. Честно говоря, поведение супруги не вызывало у него никаких вопросов: казалось, она действительно любит его всем сердцем и не обращает внимания на других мужчин. Ну, в крайнем случае, можно было подумать, будто красавица слишком любит деньги супруга, чтобы рисковать семейным счастьем, и эта альтернатива тоже казалась Майку вполне приемлемой.

Медовый месяц закончился. Началась семейная жизнь, которую наполняли деньги и любовь! Однажды Майк поехал в Японию на переговоры с деловыми партнерами. Тина уговорила его взять ее с собой – ей очень хотелось воочию увидеть Страну Восходящего солнца!

Супруги остановились в шикарном пятизвездочном отеле. Майк прилег отдохнуть, а Тина отправилась прогуляться по магазинам в окрестностях и обещала вернуться через час-другой.

Прошло полчаса с того момента, как благоверная покинула Майка. Он почти погрузился в сон, как вдруг в номер ворвались обнаженные гейши, которые налетели на несчастного, срывая с него одежду. Следом за ними вошла еще одна, державшая в руке фотоаппарат, которая запечатлела все происходящее на большой кровати и сбежала до того, как совершенно голый Майк вырвался из цепких ручек...

Конечно, Тина имела ко всему этому самое прямое отношение. Позже фотографии так называемой «оргии» появились в суде в качестве вещественного доказательства. Естественно, гейши тоже присутствовали и все как одна подтвердили, что вот именно этот джентльмен хорошо заплатил им за развлечения в постели... короче говоря, большей части своего состояния Майк попросту лишился. Конечно, у него оставались «заначки», серые и черные счета, благодаря которым он не пошел по миру, однако женитьба, вернее развод с расчетливой стервой обошелся ему очень дорого. А все потому, что браки надо заключать по любви и никак иначе!