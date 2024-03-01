Сюжет Piggy Payout

Фермер чертовски любил всех своих животных, но поросенка – больше остальных! Это было не просто домашнее животное, которое откормят, а потом зарежут ради сала, холодца и прочих «вкусняшек». Поросенок стал для своего хозяина настоящим другом. Да что там, иногда, когда фермер не мог найти хорошего собутыльника, он наливал виски прямо в миску ушастому товарищу, который выпивал все до последней капли, довольно похрюкивая.

Частенько поросенок заходил в дом хозяина, и тот не прогонял брата меньшего, однако строго-настрого запретил тому справлять нужду в комнатах и коридоре. Остальные животные завидовали везучему поросенку, чего уж там! Петух ходил по двору, надувшись, и избегал всяких разговоров с хозяйским любимчиком. Корова тоже сторонилась поросенка, равно как и овца, которая просто уходила в сторону, когда обладатель огромного пятака направлялся к ней поговорить о том, о сем. Только собака дружила с поросенком – пес любил всех, кроме чужаков, которые иногда заглядывали на ферму.

В один прекрасный день главный сторож во дворе попросил принести ему костей из хозяйского дома. Поросенок согласился, но попросил укусить за зад соседа, который имел наглость пнуть его под бок, когда тот забрел в чужой двор. А ведь мог бы просто выпроводить без рукоприкладства!

Поросенок помог собаке избавиться от цепи и отправил четвероного ангела мести навстречу судьбе. Вскоре он услышал, как сосед громко завыл от боли, а еще через пару мгновений радостный пес влетел во двор. Поросенок помог ему надеть цепь обратно, и они пожали лапы. Отомщенный сбегал в дом фермера и принес костей ровно столько, сколько ему удалось стащить на кухне. Остальные животные, увидев результаты коллаборации, тоже захотели сотрудничать с поросенком, которого раньше считали едва ли не врагом.

Корова попросила достать ей корма – несколько мешков хозяин хранил у себя дома. Разумеется, поросенок согласился помочь за маленькую услугу – всего-то и надо было, что своротить забор другому соседу! Стоило только любознательной хрюшке просунуть пятак между досок, чтобы посмотреть, что к чему, как ей тут же прилетело сапогом прямо в нос! Это просто возмутительное хамство, по-другому и не скажешь...

Корова радостно побежала исполнять просьбу о возмездии. Через пару минут она вернулась с куском деревяшки на рогах. Поросенок помог ей избавиться от следов совершенной мести, и они тоже пожали копыта. Разумеется, он расплатился с коровой, как договаривались.

Видя, насколько выгодно сотрудничать с поросенком, овца тоже решил заключить пакт и ради ключа от сарая, в котором лежало свежее сено. Поросенок согласился, однако попросил ее отнести письмо хрюшке, живущей на другом конце деревни – ему очень хотелось примириться с подругой, с которой он поступил по-свински. Она больше не хотела видеть своего ухажера, поэтому без посредника о примирении можно забыть.

Через некоторое время овца вернулась с обнадеживающим ответом. Радостный поросенок тотчас расплатился ключом от сарая и помог открыть дверь. Овца начала уплетать сено за обе щеки, блея от удовольствия.

С тех пор с поросенком стали дружить все обитатели фермы. Правда, хозяин начал подозревать неладное, но его друг смотрел на него честнейшими глазами, уверяя, что он тут совершенно не при чем. Ну и как тут не поверить милому поросеночку!