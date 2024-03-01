Lost Island
Видеообзор
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Обзор Lost Island

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X9500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Lost Island

Далеко-далеко в океане есть затерянный остров, на который никогда не ступала нога цивилизованного человека. Там живет племя Юку-Вуту и множество самых разных зверей. Кого только нет в джунглях на этом острове! Всех обитателей маленького затерянного мирка объединяет одно – они приходят лечиться шаману, живущему в племени Юку-Вуту. Поранит лев лапу – сразу к нему! Кто-то в племени заболеет насморком или пневмонией – шаман обращается к духам, и болезнь уходит самым чудесным образом!

Правда, в один не самый прекрасный день связь с обитателями иных миров прервалась. Деревянная маска шамана рассохлась и треснула – теперь она попросту не работала. Конечно, ее пробовали склеить, но духи не купились на такой дешевый фокус.

И вот к шаману пришел больной тигр, который выглядел очень унылым. Увы, говорящий с духами не смог вылечить его. Впрочем, тот все же обнадежил несостоявшегося пациента и рассказал легенду о золотой маске, хранящейся в одном из заброшенных храмов. Остальные члены племени Юку-Вуту тоже хотели найти ее, однако они были мелкими и тщедушными людишками, которые очень боялись уходить в глухую чащу – кто его знает, какие опасности подстерегают путешественников в сердце джунглей!

Тигр ушел и отправился искать попугая. Его крылатый приятель везде летает – наверняка он знает, где искать тот заброшенный храм! Попугай согласился помочь за угощение. Тигр поймал огромную жирную бабочку, от которой у пернатого закапали слюнки...

Склевав угощение, попугай рассказал, где находится храм. Более того, оказывается он видел и маску, но до нее не добраться никому, кто ходит по земле – уж больно высоко! Попугай и рад был бы ее достать, но сокровище, принадлежавшее черт знает кому, уж больно тяжелое.

Тигр задумался – пришло время найти героя, который способен залезть повыше и забрать маску. Пораскинув мозгами, полосатый хищник отправился искать обезьяну.

Любительница бананов сидела на пальме и с аппетитом кушала, пока тигр обрисовывал проблему. Честно говоря, обезьяна и сама частенько забегала к шаману, потому как боги наградили ее очень хлипким здоровьем. Тигр предложил отправиться в сердце джунглей как можно скорее.

Ох и долго же они шли! Заброшенный храм находился у подножья огромного вулкана. Правда, маска стояла на гигантском постаменте, а рядом ни одного дерева – ну, прямо как специально!

Впрочем, обезьяна все же смогла опутать статую лианами, словно веревками. Тигр взял их за другой конец и потянул на себя. Статуя, возвышавшаяся на постаменте, рухнула вниз! Тигр взял маску в зубы и поспешил к шаману, надеясь, что тот наконец сможет вылечить его с помощью всемогущих духов. Обезьяна побежала следом, прыгая с одного дерева на другое – она тоже очень хотела убедиться в готовности доктора лечить, а то мало ли...

Они вернулись в племя Юку-Вуту. Шаман получил маску и запрыгал от счастья! Он без устали благодарил тигра и обезьяну. Разумеется, говорящий с духами тут же замолвил словечко за полосатого пациента. Высшие силы откликнулись на зов, ведь на этот раз шаман был правильный, а не какой-нибудь «контрафактный» с треснувшей маской. Тигр выздоровел почти мгновенно. А обезьяна... да она просто кайфовала от того, что сделала доброе дело!

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