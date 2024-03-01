Сюжет Twinkle

Свирепый Джон избороздил всю Атлантику вдоль и поперек. Много лет он грабил торговые суда, обдирая судовладельческие компании до нитки. За его голову была назначена награда, однако изловить старого морского волка оказалось непросто! Он всегда ускользал от преследователей! Один раз его поймали и даже посадили в тюрьму, но ему все равно удалось сбежать перед казнью. То ли сам Всевышний хотел, чтобы старый пират оставался на свободе, то ли черт, а может они оба – в любом случае везение его не знало границ!

Однажды Свирепый Джон решил отойти от дел, правда, его корабль прекрасно знали в каждом порту. Если физиономию свою он еще мог скрыть, то шхуну, в трюме которой лежали тонны награбленного золота, не получится выдать за рыбацкий баркас, как ни старайся.

Свирепый Джон решил потопить шхуну, инсценировав свою смерть и пересесть на другой корабль, который доставил бы его и команду в один из отдаленных портов, а уже оттуда морские волки могли бы разбежаться, кто куда, и начать новую жизнь под другим именем.

Команда Свирепого Джона захватила небольшой торговый корабль, который, в общем-то, не представлял особой ценности и принадлежал, скорее всего, какому-нибудь мелкому купцу. Моряков отправили на корм рыбам, а судно отбуксировали к одному необитаемому острову. Затем пираты выгрузили все золото на берег, после чего благополучно затопили свой корабль. На их счастье это увидели рыбаки, которые обязательно расскажут все подряд о гибели шхуны Джона Свирепого и, возможно, его самого!

Сбежав с места «печального» события, пираты вернулись на остров. Они погрузили сокровища на другой корабль, который едва мог держаться на воде под весом груза, награбленного за долгие годы плавания по Атлантическому океану.

Пираты, решившие начать новую жизнь, закончили ближе к вечеру. Они собирались отплыть утром с восходом солнца. А пока одни отдыхали, сидя у костра, другие же решили прогуляться по острову вместе с капитаном. Конечно, Свирепый Джон знал, что здесь никого нет, кроме них, но все же, почему бы не проверить или хотя бы просто развеяться? В конце концов, надо привыкать к большой земле, по которой с большой вероятностью придется ходить всю оставшуюся жизнь…

Шагая через заросли, пираты заметили вдалеке мерцающие огоньки, порхавшие туда-сюда, словно бабочки. Через несколько десятков шагов они наткнулись на пещеру, в которой нашли множество разноцветных кристаллов. Свирепый Джон приказал отковырять их с потолка, стен и пола, чтобы отнести на корабль – возможно, это очень ценная находка!

Пока пираты трудились в поте лица, один из мерцающих «огоньков», которые на самом деле были волшебными феями, слетал на берег и усыпил остальную команду магией, а затем переместил корабль особым заклинанием, и тот поплыл в неизвестном направлении. К тому же ветер поднялся довольно сильный! Торговое судно, на котором пираты хотели исчезнуть с острова, быстро уплывало вдаль, превращаясь в черную маленькую точку, едва заметную на горизонте.

Свирепый Джон и его товарищи принесли кристаллы на берег. Капитан пришел в ярость, когда увидел вместо корабля только волны, бьющиеся о прибрежные камни! Он едва не поубивал спящих матросов…

Позже Свирепого Джона и его команду нашли военные суда, забрали с острова, судили и благополучно повесили всех до единого. А корабль, перегруженный золотом, так и не нашли. Возможно, вам повезет обнаружить целое состояние в водах Атлантики!