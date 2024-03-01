Golden Glyph 2
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Обзор Golden Glyph 2

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.09%
Max Win
Max Win: X29500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Golden Glyph 2

Коннор прекрасно знал легенду о фараоне Симинутри III, который разбогател благодаря дару Гора. Бог, покровительствующий людям, дал ему золотой глиф, содержащий в себе магическую силу. В годы правления Симинутри III Египет оказался на грани коллапса, и спасти страну могло только чудо, которое, к счастью, произошло…

Фараон получил дар Гора и изменил жизнь своих подданных к лучшему. Правда, он никому никогда не говорил о волшебной силе золотого глифа. Симинутри III просто уединялся в сокровищнице, а затем начинал творить, создавая золото и драгоценные камни. Говорят, он стал одним из самых богатых людей в истории.

Тот факт, что фараон умер, и забрал золотой глиф в собой в пирамиду, казался Коннору просто возмутительным! Впрочем, он рассчитывал исправить чудовищную несправедливость, допущенную судьбой по отношению к остальным людям, которые тоже мечтают делать золото из воздуха!

Отважный исследователь внимательно изучил горы книг, папирусов и свитков, содержащих информацию о правлении Симинутри III, чтобы определить местонахождение легендарного города, набитого сокровищами. Надо сказать, задача эта оказалась не из легких, потому как с момента кончины фараона прошло несколько тысячелетий.

Коннор собрал экспедицию и отправился путь. Увы, проводники бедуины, получив свое, бросили остальных участников в пустыне – прохвосты ушли ночью, не прощаясь со своим нанимателем. Оставшиеся люди долго блуждали по пустыне, надеясь обнаружить хоть какие-нибудь признаки жизни или оазис, в котором можно было пополнить запасы воды. К сожалению, милосердие богов обошло их стороной…

Почти весь отряд погиб в пустыне – Коннор остался последним. Надеясь найти спасение за очередным барханом, он ехал вперед на верблюде, умоляя всех известных ему богов о спасении. И вот вдалеке показался храм, которому, судя по развалинам, исполнилась не одна сотня, а то и тысяча лет.

Коннор подъехал ближе и осмотрел символы над воротами. Он глазам своим не поверил – судя по знакам, это был вход в пирамиду, в которой, возможно, до сих пор лежала мумия Симинутри III!

Коннор вошел в храм и оказался в большом зале. Проход внутрь преграждали ворота, которые, казалось, не могла сдвинуть ни одна сила на свете. Нежданный гость забытого храма осмотрел плиту, надеясь отыскать какой-нибудь механизм.

Наконец ему удалось найти каменную пластину, которую можно было снять, если хорошенько постараться. За ней находилась мозаика, состоящая из множества разных священных символов. Возможно, это и был ключ, открывавший ворота!

Коннор попробовал перемещать мозаику, но, увы, ворота все равно оставались неподвижными. Правда, одни кубики исчезали, и вместо них появлялись другие. Странный механизм явно содержал в себе магическую силу! Вот только как ей пользоваться – Коннор не мог понять, хоть убей… он проковырялся с мозаикой битый час, однако толка от его усилий не было решительно никакого.

Возможно, вы окажетесь более сообразительным человеком, нежели наш герой. Попробуйте открыть ворота храма, в котором хранится золотой глиф, и тогда будет вам счастье! Если, конечно, Коннор не помрет до этого от жажды…

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