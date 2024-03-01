О провайдере Igrosoft

Компания Igrosoft основана в 1999 году. Головной офис расположен в столице Российской Федерации. На первом этапе разработчики выпускали программы и личные кабинеты для игроков наземных слотов. Достигнув на этом поприще ожидаемых успехов и обратив внимание на активное развитие интернет-ниши, бренд переквалифицировался и начал выпускать азартное программное обеспечение для онлайн-казино. Несмотря на относительно небольшой кейс, производитель весьма популярен в России и странах СНГ, а его игровые продукты пользуются завидным спросом.

Все слоты Igrosoft выпускает на проверенных математических моделях и алгоритмах. Игры размещены в ведущих лицензированных казино, а спрос обусловлен форматом автоматов.

Основное преимущество развлечений по мнению игроков – олдскульное оформление. Старомодная интерпретация слотов позволяет погрузиться в атмосферу наземного казино тех лет. Здесь нет трехмерных звуковых и графических эффектов, однако каждый игровой автомат может похвастаться особым шармом, узнаваемым стилем. Так, знаменитые Сумасшедшие Обезьянки остается хитом на протяжении многих лет за счет ностальгического стиля и простоты получения призовых. Несмотря на это, компания следит за тенденциями и старается внести в свои олдскульные продукты больше новшеств, но не в ущерб привычному стилю.

Лицензирование

Компания Игрософт работает на рынке на основе лицензий, получаемых от испытательного агентства iTechLabs. Специалисты тестируют игры на предмет соответствия генератору случайных чисел, что подтверждает честные результаты. Информацию о планах на получение других лицензий компания не разглашает. Тем не менее, годами доказано, что автоматы слота формируют призовые комбинации, а игроки без лишних сложностей получают выигрыши.

Программное обеспечение

Несмотря на продолжительную деятельность, Игрософт имеют небольшое портфолио, и общее количество игр едва достигает двух десятков слотов. Все продукты бренда построены на технологиях Flash и HTML5, благодаря чему игровые автоматы запускаются как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Также можно отметить разнообразие сюжетов – от историй животных и людей, до фруктов.

Не менее интересен геймплей продуктов. Передовые технологии в сочетании с проверенными математическими моделями дают возможность создать автоматы с разнообразными структурами игрового поля, разным числом призовых линий.

Основной упор разработчик делает на игровые автоматы. В портфолио нет настольных развлечений, мини-игр, карточных игрушек.

Интересные слоты

Crazy Monkey (RTP – 96%)

Главная героиня слота – забавная обезьянка, которая пытается собрать урожай бананов, но без посторонней помощи ей не обойтись. Слот включается бонусную игру в несколько уровней, риск-раунды на удвоение выигрыша. За счет бонусов каждый гемблер может сорвать приличный куш, но а удовольствие от игрового процесса гарантировано.

Fruit Cocktail (RTP – 98%)

Автомат получил пять барабанов, на которых в качестве символов расположены всевозможные фрукты и ягоды. Этот коктейль предлагает игроку получить массу денежных призов, использовать бонус-раунды, бесплатные вращения.

Rock Climber (RTP – 94%)

Здесь гемблеру предстоит на время стать скалолазом, задача которого – добраться до вершины горы, не встретиться со снежным человеком, собрать по пути массу подарков. Главное – правильно определить канат.

Resident (RTP – 95%)

Слот с классическим игровым полем на девять линий и пять барабанов. Получить призовые можно за счет высокого уровня отдачи, бонусов в виде рискованного раунда.