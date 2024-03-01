Сюжет Fruit Cocktail 2

Гениальный бармен знал рецепты множества коктейлей, даривших людям счастье и положительные эмоции! У него было свое заведение, в котором никогда не переводились посетители – каждый день сюда заходило множество самых разных людей, чтобы выпить что-нибудь горячительное или безалкогольное. Кроме того, в баре регулярно проводились праздники и тематические вечеринки, собиравшие уйму народа со всего города.

Рецепты великолепных коктейлей бармен записывал с особую книгу. Конечно, он помнил их наизусть, однако кто его знает – иногда память подводит людей! Многие мечтали заполучить книгу, которая являлась настоящим сокровищем для любителей выпить хороших напитков, но гениальный бармен хранил ее в сейфе и не собирался отдавать никому!

Святая святых его дома охраняла большая злобная собака, поедавшая людей с большим удовольствием. Воры, забиравшиеся в дом бармена, частенько там и оставались, а наутро их увозили в морг, вернее, то, что не доел его любимец. Если «непрошенных гостей» не было слишком долго, то хозяин брал песика и вел на свалку, где тот отводил душу, сокращаю популяцию маргиналов. Но это, конечно же, слухи, причем беспочвенные, потому что гениальный бармен был добрейшим человеком! А та парочка воров случайно подвернулась, когда собачка встала не с той ноги… и те, попавшиеся осенью, и в прошлом году…

Гениальный бармен собирал рецепты по всему свету. В его книге были записаны коктейли из США, приготовленные на основе виски и слез белых людей, которые теперь обязаны черным до конца своих дней. Он собрал и множество европейских рецептов, созданных на основе лучшего вина и полной толерантности. А еще в книге присутствовали десятки российских коктейлей, которые готовят из водки и особого пути, ведущего неведомо куда. На самом деле записи гениального бармена были очень интересными! Тем более, у каждого напитка имелась своя история – сложно сказать, правдивая или вымышленная с первого до последнего слова…

Особую книгу пытались выкупить самые состоятельные люди. После того как миллионеры узнали про рецепт особого фруктового коктейля, продлевающего жизнь, гениальному бармену предлагали миллиарды! И, несмотря на щедрость сильных мира сего, он отказался продавать книгу. Впрочем, позже страсти улеглись, когда появился слух, будто бы все это сказки сумасшедшего…

В один не очень прекрасный день гениальному бармену поставили ужасный диагноз – у него обнаружили рак, находящейся в предпоследней стадии. Хуже всего было то, что ингредиенты особого коктейля вызывали у нашего героя аллергию. Организм ни в какую не усваивал составляющие напитка…

Врачи долго бились за здоровье гениального бармена! Посетители его заведения мечтали, чтобы тот вернулся из больницы живым и здоровым, но, увы, болезнь победила. К сожалению, легендарный коктейль продления жизни оказался совершенно бесполезен…

Говорят, книга ныне покойного бармена каким-то образом исчезла из сейфа. Возможно, она даже находится где-нибудь на распродаже или лежит спрятанная в библиотеке и ждет, когда пытливый искатель знаний доберется до сокровищ, хранящихся на ее страницах. Если вам повезет найти коллекцию рецептов гениального бармена, то обязательно воспользуйтесь ей и тогда вам определенно будет счастье!