Сюжет Pumpkin Fairy

В один прекрасный день Симми решила найти себе хобби. Ну в самом деле, нельзя же только магией заниматься! Конечно, она обожала колдовать, но, порой все-таки нужно отдыхать от волшебной палочки. А иначе начнет воротить от нее, как черта от ладана!

Симми пыталась собирать марки, но это увлечение показалось ей слишком скучным. Рыбалка волшебнице совершенно не понравилась. Охота... ну убивать зверушек и птичек – это совсем не для нее! Перебирая одно увлечение за другим, Симми открыла для себя садоводство, которое показалось ей просто идеальным способом отвлечься от суровых магических будней. Конечно, к каждому растению требовался особый подход, ну да это ничего – так даже интереснее!

Симми пошла на рынок и купила мешок тыквенных семечек. А затем она заглянула в книжную лавку за одной полезной брошюрой – «Советы начинающим садоводам и огородникам» могут оказаться очень кстати для новичка, который за всю свою жизнь не посадил и сорняка.

Волшебница разрыхлила землю недалеко от дома – получилась вполне сносная грядка. Затем она поставила ограждение, как учили в купленной книжке эксперты по садоводству. Теперь оставалась только посадка...

Симми воткнула семечки в землю, полила из лейки стала ждать, глядя на маленькие лужицы воды, которая постепенно уходила в почву. Она сидела так почти час. Увы, тыковки почему-то не росли.

Полистав книжку советов, Симми пришла в ужас – оказывается ей придется ждать несколько месяцев! Ничего не поделаешь, пришлось волшебнице смириться с тем, что тыквы появятся еще не скоро.

Время шло. Когда у огородницы появлялась свободная минутка, она приходила на своей участок, смотрела на землю, представляла тыквы, вздыхала и снова уходила заниматься магией. Однажды Симми снова пришла взглянуть на тыквы и на этот раз ее радости не было предела – из грунта показались маленькие зеленые ростки!

Волшебница буквально плясала от радости. Будучи магом стихий, она призвала тучу, которая регулярно поливала тыквы. Зеленые стебли росли не по дням, а по часам, и вскоре на них появились бутоны, которые распустились в прекрасные цветы. Симми радовалась, глядя как деяние ее рук превращается в аппетитные желто-оранжевые тыквы. Наконец, на участке появились первые плоды...

Тут огородница решила немного сжульничать: она попросила у знакомой ведьмы свиток с заклинанием урожая, который можно было прочесть всего один раз, но зато владеть магией растений при этом совершенно не обязательно! После ловкого фокуса тыквы стали расти словно на дрожжах.

Симми раздавала урожай всем друзьям и знакомым. Оставшуюся часть тыкв она решили отвезти на ярмарку. Торговля шла весьма неплохо и уже к обеду у нее почти не осталось товара. Впрочем, Симми была не прочь заработать еще денег! Она попыталась создать заклинание на основе того, которое было написано в свитке подруги-ведьмы, да только ничего путного из этого не вышло...

Что ж поделаешь, Симми – маг стихий, а не колдун-огородник! Стоило только ей произнести придуманные строки, как она тотчас превратилась в огромную зеленую жабу, уронив волшебную палочку. Теперь Симми могла только квакать и смотреть на прохожих глазами, наполненными мольбой и надеждой. А еще ей очень хотелось съесть ту огромную жирную муху, которая уселась на одну из тыкв, ожидавших своих покупателей.

К счастью, заклятие оказалось временным. Через полчаса, как раз когда вокруг огромной жабы собралась толпа, Симми снова превратилась в саму себя. Остальные стали аплодировать ей, расценив это как забавный фокус. А она сделала вид будто так и задумано, и продала зрителям ее маленького представления оставшиеся тыквы.